Titelkampf im Fallschirmspringen ohne Fallschirm

Zahlreiche Sportler fliegen am Wochenende bei den Österreichischen Meisterschaften im „Indoor Skydiving“ um die Wette. Im Windkanal des Praters entscheidet sich, wer die besten Kunststücke fliegen kann und sich den Titel holt.

Beim Indoor Skydiving werden die Sportlerinnen und Sportler von vier Turbinen gehoben, die eine Windgeschwindigkeit von bis zu 280km/h erzeugen. Vergleichbar ist der Flug im Windkanal mit einem Fallschirmsprung aus 4.000 Metern Höhe.

Veranstaltungshinweis: „Indoor Skydiving“, am 23. Februar ab 21 Uhr, am 24. Februar von 8.00 bis 24.00 Uhr im Windobona im Prater, Eintritt frei.

Die Teilnehmer treten allein, zu zweit und auch als Viererteam an. In den Disziplinen „Formation“, „Vertical Formation“ und „Dynamic“ müssen sie in horizontalen, vertikalen und dynamischen Anordnungen überzeugen. In der Luft haben die Teams zwischen 35 und 90 Sekunden Zeit, um eine vorgegebene Reihe von Figuren abzufliegen.

Windobona/Lienbacher

Wettbewerb im Windkanal

Die Figuren, die im Vorfeld von den Teilnehmern einstudiert wurden, orientieren sich vor allem an denen aus dem Fallschirmsport, sind aber teilweise an die anderen Bedingungen im Windkanal angepasst. Bewertet werden die Leistungen von drei Schiedsrichtern, sowohl in Hinsicht auf die korrekte Ausführung, als auch auf die Anzahl der gezeigten Figuren.

Interkontinentalflug bei der WM

Startschuss für die Qualifikation der zweiten Österreichischen Meisterschaften ist am Freitag. Die Gewinner werden bei den finalen Runden am Samstagnachmittag ermittelt. Im April folgen in Norwegen die Europäischen Meisterschaften im Indoor Skydiving. Wer sich dort beweist, fliegt für die Weltmeisterschaften im Oktober nach Bahrain.

Windobona/Lienbacher

Zuschauer erwünscht

Wer bei den Österreichischen Meisterschaften zusehen oder in den Pausen sogar selbst erste Erfahrungen im Windkanal machen möchte, kann das am 23. und 24. Februar kostenlos im Wiener Prater.

Link: