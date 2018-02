Blähungen bei Passagier: Flugzeug musste notlanden

Da ein älterer Flugpassagier nicht bereit war, seine Blähungen zu beherrschen, ist er mit vier Mitreisenden in Streit geraten. Da die Situation eskalierte, musste ein Flugzeug der niederländischen Airline Transavia auf dem Flughafen Wien notlanden.

Das Flugzeug war am 11. Februar von (Burgas) Bulgarien nach Amsterdam (Niederlande) unterwegs, wie die Zeitung „Heute“ am Montag berichtet. Ein älterer Mann war zum Ärger von zwei Männern und zwei Frauen aus Holland, die in derselben Sitzreihe saßen, nicht bereit, seine Blähungen zu beherrschen. Es kam zum Streit, doch das Kabinenpersonal wollte nicht einschreiten.

Colourbox

Wütende Passagiere verließen Flugzeug

Die Situation eskalierte, daher entschied sich der Pilot gegen 22.00 Uhr, in Wien-Schwechat notzulanden. Dort verließen die vier holländischen Staatsbürger in Polizeibegleitung das Flugzeug, bestätigte Walter Schwarzenecker von der LPD Niederösterreich gegenüber wien.ORF.at. „Sie haben das Flugzeug anstandslos verlassen. Niemand wurde verletzt, es wurde niemand festgenommen, es wurde nichts beschädigt.“

Polizei kann Streitursache nicht bestätigen

Der „Täter“ hingegen durfte weiterfliegen. Die Ursache des Streites kann die Polizei übrigens nicht bestätigen. „Wir wurden gerufen, weil sich Passagiere nicht regelkonform verhalten und herumgeschrien haben“, so Schwarzenecker. Auf YouTube kursiert inzwischen ein Video vom angeblichen Polizeieinsatz auf dem Flughafen Wien.

