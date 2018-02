Antisemitischer Text bei Wiener Burschenschaft

Laut „Falter“ sollen auch in einem Liederbuch der Wiener Burschenschaft Bruna Sudetia Texte mit antisemitischem Inhalt aufgetaucht sein. Vorsitzender der Burschenschaft ist ein Mitarbeiter von Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ).

Dem „Falter“ liegt das entsprechende Exemplar des Liederbuchs der Burschenschaft vor. Auch darin findet sich - wie schon im Liederbuch der Germania zu Wiener Neustadt, bei der der ehemalige niederösterreichische FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer Mitglied war - die Liedzeile „Da trat in ihre Mitte der Jude Ben Gurion: ,Gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die siebte Million’“, die auf den Massenmord an den Juden in der NS-Zeit Bezug nahm.

APA/Falter

Darüber hinaus sind laut „Falter“ noch weitere antisemitische Textzeilen in dem Buch zu finden: „Zwei Juden badeten einst im Fluß (sic!), weil jeder Mensch einmal baden muß (sic!). Der eine, der ist ersoffen, vom anderen wollen wir’s hoffen.“ Eine weitere Strophe lautet: „Zwei Juden schwammen einst im Nil, den einen fraß das Krokodil, den anderen hat es nur angeglotzt, da hätt’ es den ersten fast ausgekotzt.“

Keine Passagen geschwärzt

Auch finde sich in dem Buch ein Lied, in welchem geklagt wird, „noch ist Deutschland dreigeteilt“; „Es lebe hoch Deutsch-Österreich, mit ihm das ganze Deutsche Reich“, so die Textzeilen. Laut Falter ist in dem Liederbuch keine einzige Textpassage geschwärzt.

Vorsitzender der Burschenschaft ist Herwig Götschober, ein Pressereferent des Kabinetts von Verkehrsminister Hofer. Aus Hofers Kabinett hieß es dazu, Götschober kenne das Liederbuch nicht. Er besitze ein anderes; jenes, das dem „Falter“ vorliegt, weise mit dem von Götschober verwendeten auch keinerlei Ähnlichkeit auf, weder im Inhalt noch in der Grafik. Die inkriminierten Lieder seien im Buch des Referenten nicht enthalten.

Götschober ist im Kabinett des Verkehrsministers für die Social-Media-Agenden zuständig. Außerdem ist Götschober Bezirksrat der FPÖ in der Leopoldstadt.

Liederbuch an „Falter“ geschickt Dem „Falter“ ist ein Liederbuch mit judenfeindlichen Strophen zugespielt worden, das von der „Bruna Sudetia“ stammen soll.

Burschenschaft kündigt rechtliche Schritte an

Auch die Burschenschaft Bruna Sudetia weist alle Vorwürfe „mit aller Vehemenz“ zurück. Das Buch sei niemals in Besitz der Verbindung und daher auch nicht in Verwendung gewesen, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme. Die Verbindung prüft nun rechtliche Schritte gegen die Wochenzeitung.

Die abermals aufgetauchten antisemitischen Lieder „werden von der akademischen Burschenschaft Bruna Sudetia kategorisch abgelehnt“, hieß es weiter in der Stellungnahme. Das Buch der akademischen Burschenschaft sei weder optisch noch inhaltlich jenem Exemplar ähnlich, das dem „Falter“ vorliegt. Geprüft werden daher rechtliche Schritte „gegen die diffamierende Berichterstattung“ sowie gegen Unbekannt wegen Verleumdung bzw. Weitergabe des Liederbuchs.

Laut der Burschenschaft wurde in den Räumlichkeiten der Verbindung kein Buch gefunden, „das jenem ähnelt, das der ‚Falter‘ mit der akademischen Burschenschaft Bruna Sudetia in Verbindung bringen möchte“. Gefunden worden seien lediglich Ausgaben der tatsächlichen Liedersammlung der Burschenschaft sowie des „Allgemeinen Deutschen Kommersbuchs“.

APA/Georg Hochmuth

Bezirksvorsteherin fordert Rücktritt

Uschi Lichtenegger (Grüne), die Bezirksvorsteherin der Leopoldstadt, hat den „sofortigen Rücktritt“ von FPÖ-Bezirksrat Herwig Götschober gefordert. Die Leopoldstadt gelte als der jüdische Bezirk in Wien, so Lichtenegger in einer Aussendung am Dienstagnachmittag. „Daher wäre es für die jüdische Community völlig unzumutbar, einen derartigen Vertreter im Bezirk noch länger ertragen zu müssen“, so Lichtenegger.

Die Bezirksvorsteherin sprach von einem „ekelhaften Text, der den Holocaust verherrlicht“: „Ich war schon beim Fall Landbauer schockiert, dass nun aber auch der FPÖ-Bezirksrat Herwig Götschober in diese menschenverachtenden Umtriebe involviert ist, trifft mich als Bezirksvorsteherin der Leopoldstadt nun noch stärker.“

Kritik kam auch von SPÖ und NEOS. Sabine Schatz, SPÖ-Sprecherin für Gedenkkultur, forderte von Verkehrsminister Hofer in einer Aussendung, rasch Konsequenzen zu ziehen. Die NEOS-Sprecherin für Inneres​, Stephanie Krisper, verlangte von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), „sein brüllendes Schweigen“ zu diesen Vorgängen zu beenden.

Landbauer-Rückzug wegen Germania-Liederbuch

Die Diskussionen um ein Liederbuch der Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt hatten den Wahlkampf für die Landtagswahl in Niederösterreich Ende Jänner beeinflusst und nach der Wahl zum Rückzug des FPÖ-Spitzenkandidaten Udo Landbauer geführt. Landbauer legte alle politischen Funktionen zurück, nun wurde auch sein Nachfolger als Stadtrat in Wiener Neustadt bestimmt - mehr dazu in Nach Landbauer-Rücktritt neuer Stadtrat gewählt (noe.ORF.at).

Kritik gab es auch am Wiener FPÖ-Gemeinderat Stefan Berger, der Mitglied der Germania war. Gegenüber dem Nachrichtenmagazin „profil“ betonte Berger, die Verbindung nach dem Bekanntwerden eines rassistischen und antisemitischen Liedtexts verlassen zu haben - mehr dazu in Auch Wiener FPÖ-Gemeinderat bei Germania.

Die FPÖ hat eine Historikerkommission eingerichtet, die die Geschichte der FPÖ und des „Dritten Lagers“ aufarbeiten soll. Die Leitung der Forschergruppe übernahm der ehemalige Dritte Nationalratspräsident und ehemalige Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien, Wilhelm Brauneder (FPÖ) - mehr dazu in Brauneder leitet Historikerkommission (news.ORF.at).

Link: