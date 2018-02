Sechs Langlaufloipen in Wien gespurt

Eine seltene Möglichkeit für Langlauffans: Sechs der acht Wiener Langlaufloipen sind aufgrund der derzeitigen Witterungsverhältnisse seit heute wieder gespurt. Über den Zustand der Spuren informiert ein Tonbanddienst.

„Wien weiß, wo’s langläuft“, bewarb SPÖ-Sportstadtrat Andreas Mailath-Pokorny das Langlaufservice der Stadt Wien. „Wien ist weltweit eine der wenigen Millionenmetropolen, wo man mitten in der Stadt aktiv Wintersport betreiben kann. Darauf können wir zu Recht stolz sein.“ Gespurt sein soll aktuell der zeitweise steile, vier Kilometer lange Rundkurs auf dem Cobenzl, dem Wienerberg, bei den Steinhofgründen, auf dem Schwarzenbergplatz und am Pappelteich im Maurer Wald.

Nur auf der Donauinsel und in der Prater-Hauptallee sind die Bedingungen nicht optimal. Dort wurde zumindest vorerst nicht gespurt. Im vergangenen Winter gab es in Wien nur ein paar Tage gespurte Loipen. In den Jahren davor konnte überhaupt keine Route präpariert werden. Über einen längeren Zeitraum hinweg war Langlaufen in der Stadt zuletzt 2013 möglich.

Loipentelefon Auskunft darüber, welche Loipen benutzt werden können gibt es unter 01/9790025-204.

Schneehöhe entscheidet

Ab einer Schneedecke von 20 Zentimetern werden die Loipenspuren von der Snow Sports Academy, dem Wiener Ski- und Snowboardlehrer-Verband, gezogen. Bis Freitag soll es laut Wetterdienst schneien. Am Wochenende gehen die Temperaturen weiter zurück, und dank des Dauerfrosts sollten die Loipen auch länger nutzbar sein - eine seltene Möglichkeit für die Wienerinnen und Wiener. Laut Harald Lang vom Sportamt gab es in den vergangenen Jahren fast nie genug Schnee. Die Loipen wurden zwar gespurt, doch der Schnee war meist nach wenigen Tagen wieder geschmolzen.

