Stadt verkauft Schneepflüge und Schlitten

Winterschluss bei der MA 48: Aktuell verkauft die Stadt Schneepflüge, die für den „städtischen Intensivbetrieb nicht mehr geeignet“ sind. Ab Mittwoch werden im 48er-Tandler Winterkleidung, Ski und Schlitten angeboten.

Sie dienten einst als Schneepflüge oder Rettungsfahrzeuge. Jetzt sind sie nur noch als Ersatzteilspender zu gebrauchen. Die MA 48 bietet privaten Interessenten aktuell in der Abschleppgruppe Simmering ausgemusterte Fahrzeuge zum Kauf an. Angebote können noch bis 26. Februar abgegeben werden.

Rutschteller aus zweiter Hand

Auch beim 48er-Tandler in der Siebenbrunnenfeldgasse in Margareten ist aktuell „Winterschlussverkauf“. Second-Hand-Ware wie Skihosen, Winterjacken, Winterschuhe, Skischuhe, Schals, Hauben, Ski, Snowboards, Schlitten, Bobs, Rutschteller und viel mehr gibt es um wenige Euro zu erstehen.

Christian Houdek

Spenden für guten Zweck

Das Sortiment stammt aus Abgaben auf den Wiener Mistplätzen, wo intakte Gegenstände in der „Tandler-Box“ gesondert gesammelt werden. Hundert Tonnen an Altwaren werden monatlich in der „Tandler-Box“ abgegeben. Dazu kommen nicht abgeholte Stücke aus dem Zentralen Fundservice und nicht mehr benötigte Gegenstände von diversen Magistratsabteilungen der Stadt Wien.

Mit der Abgabe von Altwaren auf den Mistplätzen oder dem Einkauf beim 48er-Tandler werden auch viele soziale Projekte wie zum Beispiel das Integrationshaus, die Gruft oder das TierQuarTier Wien unterstützt.

