Türkische Friseure: Kritik an Öffnungszeiten

Sie punkten mit günstigen Preisen und sind vor allem bei jungen Männern beliebt: Türkische Friseure in Wien. Doch bei Anrainern und Mitbewerbern stoßen sie auch auf Kritik - vor allem wegen lauter Musik und langer Öffnungszeiten.

Ein moderner Haarschnitt, präzise Konturen sowie eine traditionelle türkische Rasur mit dem Messer kostet in manchen Salons gesamt nur 18 Euro. Weit weniger als bei herkömmlichen Frisören. Das volle Programm für wenig Geld - auf der Simmeringer Hauptstraße etwa folgen gleich 15 Friseursalons diesem Erfolgsmodell.

Einstimmung auf den Diskobesuch

Vor allem Jugendliche schwören auf die Haarkünste der türkischen Friseure. Terminvereinbarung gibt es meist keine, lange Wartezeiten werden mit Musikbeschallung wettgemacht. Bei großem Andrang wird schon mal bis in die späten Abendstunden geschnitten.

Kritik an illegaler Sonntagsöffnung

„Es kommt drauf an. Wenn es viele Kunden sind, dann bleiben wir bis 21.00 oder 22.00 Uhr“, sagt einer der Friseure bei einer Reportage von „Wien heute“. Diese Flexibilität mit offenbar zu langen Öffnungszeiten stößt aber auch auf Kritik.

Kurt Schebesta von der Landesinnung der Friseure berichtet von Beschwerden von Anrainer und Mitgliedsbetrieben. „Das betrifft sowohl die Zeiten unter der Woche als auch oft den Sonntag, wo die Geschäfte gern geöffnet werden. Und es ist nach derzeitigem Recht natürlich nicht erlaubt, am Sonntag einen Friseursalon zu öffnen“, so Schebesta.

Türkische Friseursalons boomen In manchen Wiener Bezirken sieht man zahlreiche türkische Friseursalons. Die günstige Preise locken junge Männer und Kinder an.

In Wien sind 1.670 Friseursalons angemeldet. Gut ein Drittel davon wird von Zuwanderern geführt. Die von „Wien heute“ besuchten türkischen Frisöre sprechen von Einzelfällen, in denen sie mal länger offen haben. Ansonsten würde sie sich an die Öffnungszeiten halten, betonen sie. Und sozialer Treffpunkt sind sie ohnehin.

