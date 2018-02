Novak für Kopftuchverbot in Schulen

Barbara Novak, neue Landesgeschäftsführerin der Wiener SPÖ, tritt für ein Kopftuchverbot für Schülerinnen ein. In der Wiener Frauenorganisation finde dazu „eine gute Diskussion“ statt, so Novak.

Novak verwies in einem Interview mit der Tageszeitung „Der Standard“ auf ihren Heimatbezirk Döbling. Dort sei die Beschlusslage, „dass wir für den Bildungsbereich und im Bereich der Kinder und Jugendlichen ein Kopftuchverbot haben möchten“. „Als Frauenrechtlerin und Feministin“ wolle sie weiter gegen das Kopftuch auftreten, so Novak.

Die 41-jährige Barbara Novak wurde am Montag vom Wiener SPÖ-Obmann Michael Ludwig als neue Wiener SPÖ-Landesgeschäftsführerin präsentiert. Sie versprach, die Bezirks- und Vorfeldorganisationen bald zu besuchen. Vor allem, was die Bezirke anbelangt, habe der Austausch bzw. die Kommunikation zuletzt nicht allzu gut funktioniert - mehr dazu in Novak neue SPÖ-Wien-Parteimanagerin.

APA/Hans Punz

In einem Interview im Ö1-Mittagsjournal hat Novak am Dienstag die Grünen als erste Koalitions-Option für die Zeit nach der Landtagswahl 2020 genannt. Eine Koalition mit der FPÖ ist für sie dagegen undenkbar: „Alles was jetzt zum Arbeitsmarktthema, Beschäftigungsbonus, Projekt 20.000 auf Bundesebene umgesetzt wird, also das sind einfach auch politische Maßnahmen, die für Sozialdemokratinnen, Sozialdemokraten völlig undenkbar sind.“

FPÖ wirft SPÖ fehlendes Handeln vor

„Wenn die SPÖ-Führung tatsächlich gegen das Tragen von Kopftüchern an Kindergärten und Schulen wäre, hätte sie längst handeln können und müssen“, reagierte Johann Gudenus, geschäftsführender Landesparteiobmann der Wiener FPÖ, auf die Aussagen von Novak.

Gudenus sah auch widersprüchliche Positionen innerhalb der SPÖ: „Zu seinem Amtsantritt als amtsführender Stadtrat für Bildung und Integration hat Jürgen Czernohorszky in mehreren Interviews klar gestellt, dass er das Kopftuch an Wiens Schulen nicht verbieten will. Jetzt äußert sich Barbara Novak als Gegnerin desselben.“

