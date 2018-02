Wien stehen Eistage bevor

In den nächsten Tagen stehen in Wien die ersten Eistage dieses Winters bevor. Laut Meteorologen kommt das Ende Februar selten vor. Wie im Jänner des Vorjahrs könnte durch die tiefen Temperaturen die Alte Donau zufrieren.

„So tiefe Temperaturen in der zweiten Februarhälfte oder ersten Märzhälfte sind relativ selten, das kommt alle zehn Jahre vor. Prinzipiell war der Winter bisher relativ warm, wir hatten in Wien noch keinen Eistag, die kommen jetzt geballt zum Schluß des Winters“, erklärte Meteorologe Alexander Orlik von der Zentralanstalt für Meteorologie (ZAMG) gegenüber „Wien heute“.

Temperaturen bis zu minus zehn Grad in der Innenstadt und minus 14 Grad in den Außenbezirken sind möglich. Damit könnte auch die derzeitige Schneedecke in Wien länger bleiben. Seit Mittwoch stehen sechs der acht Wiener Langlaufloipen zur Verfügung - mehr dazu in Sechs Langlaufloipen in Wien gespurt.

Eisdecke auf Gewässern zu erwarten

Wie zuletzt im Jänner 2017 werden die niedrigen Temperaturen voraussichtlich die Eisdicke auf den heimischen Gewässern rasant wachsen lassen. Der Jänner 2017 war laut ZAMG einer der beiden kältesten Jänner der vorangegangen 30 Jahre - ein selbst im Hochwinter seltenes Wetterextrem. Im Vorjahr war wegen der tiefen Temperaturen sogar der Eisbrecher MS Eisvogel nach mehrjähriger Pause im Einsatz, um den Wiener Hafen von einer Eisschicht zu befreien - mehr dazu in Erster Eisbrechereinsatz seit 2012 (wien.ORF.at; 11.1.2017).

Laut ORF-Wetterredaktion ist die aktuelle Situation in ganz Österreich derzeit am ehesten mit dem Jahr 2005 zu vergleichen. Laut ZAMG wird der bisherige Tiefstwert dieses Winters - mit minus 21,2 Grad am 10. Dezember 2017 in Radstadt (Salzburg) gemessen voraussichtlich nicht halten - mehr dazu in Klirrende Kälte kommt (news.ORF.at).

