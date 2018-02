Polizeiopfer in Spitalsbehandlung

Am Freitag hätte eine Klage des Polizeiopfers Bakary Jassey vor Gericht verhandelt werden sollen. Der Termin ist abgesagt worden - Jassey ist im Spital, seinem Anwalt zufolge wegen Angstzuständen.

„Er leidet an Angstzuständen. Die bevorstehende neuerliche Konfrontation mit seinen Peinigern hat ihm derart zugesetzt, dass er sich in ein Spital begeben musste“, sagte Anwalt Nikolaus Rast, der Jassey gemeinsam mit Susanne Kurtev vertritt. Der 44-jährige Jassey wurde von einem Wiener Krankenhaus aufgenommen. Er soll sich auf einer psychiatrischen Abteilung befinden. Der in dem Amtshaftungsverfahren vorgesehene Verhandlungstermin am Freitag wurde kurzfristig abberaumt.

Eine Prognose konnte Kurtev gegenüber „Wien heute“ noch nicht abgeben: „Derzeit ist noch nicht abschätzbar, wie es weitergehen wird.“ Die Gefahr einer neuerlichen Begegnung mit den Polizisten besteht für Kurtev weiter: „Es ist zwar ein großes Gericht, aber vor dem Verhandlungssaal ist ein Treffen nicht unwahrscheinlich.“

Kampf um Entschädigung

Der vor fast zwölf Jahren nach einem gescheiterten Abschiebeversuch von Wiener Polizisten gefolterte Bakary Jassey kämpft noch immer um eine Entschädigung. Einem Gutachten aus dem Vorahr zufolge wird die durch die Misshandlung ausgelöste posttraumatische Belastungsstörung und Persönlichkeitsänderung den 44-Jährigen womöglich ein Leben lang begleiten - mehr dazu in Neues Gutachten im Fall Bakary Jassey.

110.000 Euro erhielt Jassey von der Republik Österreich als finanzielle Wiedergutmachung. Dieser hielt diese Summe jedoch nicht für ausreichend und klagte weitere 384.000 Euro ein. Die erste Instanz hatte seine Forderungen zurückgewiesen, das Oberlandesgericht Wien (OLG) hob diese Entscheidung im September 2016 auf - mehr dazu in Bakary Jassey: Chance auf mehr Schadenersatz.

