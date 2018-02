Nur zehn von 1.000 Videotheken in Wien übrig

In den 1990er Jahren hat es noch rund 1.000 Videotheken in Wien gegeben - heute sind es nur mehr zehn, die Onlinestreamingdiensten wie Netflix trotzen. Möglich ist das zum Beispiel mit Spezialprogrammen.

Paul Pawlek, einst Stürmer bei Rapid, führt seit 2007 in Favoriten eine der letzten Videotheken der Stadt. Gerne erinnert er sich an bessere Zeiten: „Da ist man am Wochenende hingekommen, hat sich einen Film genommen und gesagt: Jetzt hab ich einmal einen, und dann hat man geschaut, ob man etwas Besseres findet, weil alles andere verborgt war.“

Pawleks Videothek VTC auf der Favoritenstraße mit ihren 30.000 Filmen überlebt heute vor allem durch treue Stammkunden, in erster Linie etwas ältere Menschen. „Ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen Computer zu Hause, mich interessiert das überhaupt nicht“, erzählte einer dieser Stammkunden im „Wien heute“-Interview. „Was ich hier so schätze, ist das Persönliche, das Menschliche und einfach der Service.“

Große Fernseher locken wieder in Videothek

Man müsse auch auf besondere Kundenwünsche eingehen, etwa gesuchte Filme organisieren, erklärte Pawlek seine Überlebensstrategie. Weil viele andere Videotheken geschlossen hätten, würde man jedoch sogar viele Neuanmeldungen verzeichnen - das fange den Umsatzrückgang ab. Auch dass große Fernsehgeräte inzwischen günstig erhältlich sind, würde so manchen Kunden wieder in die Videothek locken: „Die Qualität einer Blue-ray oder einer DVS ist doch besser als das Streamen.“

Filmgalerie Achteinhalb setzt auf Spezialfilme

Bergab gegangen sei es mit der Branche, als die Menschen begonnen hätten, Filme online herunterzuladen und anzusehen, meinte Wolfgang Krejcik, Bundesobmann der Sparte Elektrohandel in der Wirtschaftskammer (WKÖ). „Nur mehr Videotheken, die ein besonderes Spezialprogramm haben, beispielsweise fremdsprachig oder ein besonderes Alter der Filme, haben noch eine Möglichkeit, Geschäfte zu machen“, so Krejcik.

Eine dieser spezialisierten Videotheken ist die Filmgalerie Achteinhalb im neunten Bezirk. Sie ist durch ihre große Auswahl an künstlerisch wertvollen Filmen vor allem bei Filmkennern sehr beliebt. Die Filme seien nach Regisseuren geordnet, von Ken Loach bis zu Sally Potter, sagte Mitarbeiterin Petra Forstner, das würde das Publikum sehr schätzen. „Uns empfehlen Kundinnen und Kunden auch immer wieder Sachen, die wir dann besorgen.“ Man versuche die gesamte Filmgeschichte abzudecken, von Klassikern bis zu aktuellen Filmen wie „Wonder Woman“.

„Menschliche Empfehlung statt Algorithmus“

Ab und zu verirrt sich auch die eine oder andere Online-Userin in die Filmgalerien - wie eine junge Frau beim „Wien heute“-Lokalaugenschein: „Ich bin normalerweise eher eine Streamerin, eine legale. Ich bin heute der Arbeit wegen hier, aber es gefällt mir sehr gut, und ich glaube, ich werde öfter herkommen.“

Petra Forstner hätte dafür jedenfalls Argumente: „In Videotheken entdeckt man auch Sachen, die man vielleicht gar nicht gesucht hat.“ Bei Streamingdiensten sei man vom Algorithmus abhängig. „Wenn man eine menschliche Empfehlung haben will, dann kommt man zu uns.“

