Wien Museum: ÖVP befürchtet nächstes KH Nord

Eines der zentralen Themen im Gemeinderat ist heute der geplante Ausbau des Wien Museums. Das Projekt hängt schon seit längerem in der Warteschleife. Die Wiener ÖVP warnt nun vor einem „nächsten KH Nord“.

2017 hätte der Spatenstich für den Museumszubau auf dem Karlsplatz erfolgen sollen, bis dato ist aber nicht einmal die Finanzierung geklärt. Der ÖVP schwant angesichts der Genese des Projekts Übles. Sie befürchtet endlose Verzögerungen und Kostensteigerungen, ähnlich wie beim Krankenhaus Nord.

ORF

Der nicht amtsführende ÖVP-Stadtrat Markus Wölbitsch sprach am Donnerstag in einer Pressekonferenz von einem „wichtigen und guten Projekt“, das allerdings zum „Phantom“ geworden sei: „Bei uns schrillen die Alarmglocken.“ Denn bei anderen unglücklich verlaufenden Großprojekten wie der Stadthallenbad-Sanierung, dem Pratervorplatz oder eben dem Krankenhaus Nord habe es genauso begonnen. „Halten Sie Ihre Brieftasche fest“, empfahl der ÖVP-Politiker.

ÖVP fordert Neuordnung des Baumanagements

Um Fehlplanungen, Verzögerungen und damit verbundene Kostenüberschreitungen zu vermeiden, hat die Volkspartei bereits eine Idee parat. Sie wünscht sich eine Neuorganisation des städtischen Baumanagements. Die Federführung soll künftig bei der Stadtbaudirektion liegen - und nicht mehr bei den einzelnen Ressorts, „überforderten Stellen“ wie dem Krankenanstaltenverbund (wie im Fall des KH Nord) oder eigens gegründeten Gesellschaften „ohne entsprechendes Know-how“ (wie beim Pratervorplatz).

zurück von weiter

Als verantwortlichen Bauherren wünschen sich die Schwarzen den künftigen Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Außerdem will die ÖVP eine genaue Kostenermittlung vor Baubeginn, eine strikte Terminplanung in allen Projektphasen und eine lückenlose begleitende Kontrolle. Die Forderungen will man am Freitag per Antrag im Gemeinderat durchsetzen. Das Wien Museum ist auf ÖVP-Antrag auch Thema der „Aktuellen Stunde“ im Gemeinderat.

„Totgesagter Patient erfreut sich bester Gesundheit“

Gefragt nach dem Status quo für das Museumsvorhaben, hieß es im Büro von Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny (SPÖ) in einer schriftlichen Stellungnahme: „Aktuell befindet sich das Projekt Wien Museum Neu in der Einreichplanung, auf deren Basis wird die Finanzierung entschieden.“ Zur Debatte stehen eine „konventionelle“ Finanzierung aus dem Budgettopf der Stadt und ein PPP-Modell, also mit privaten Partnern.

Jüngsten Spekulationen, wonach der Zubau intern längst begraben worden sei, trat man entschieden entgegen. „Der totgesagte Patient erfreut sich bester Gesundheit. Das Projekt wird umgesetzt“, versichert man im Büro des Stadtrats. Nähere Auskunft zum anvisierten Spatenstich oder gar Eröffnungstermin blieb man schuldig.

Auch Grippeimpfung in Spitälern Thema

Auf der Tagesordnung der um 9.00 Uhr beginnenden Gemeinderatssitzung stehen neben dem Wien Museum auch das Krankenhaus Nord, das geplante internationale Busterminal für Wien und Versorgungsmängel bei Kinderärzten.

Auch über die Grippeimpfung wird gesprochen. Wien ist aus Sicht der NEOS nicht ausreichend geschützt. Probleme gebe es etwa in den städtischen Spitälern, wo zahlreiche Krankenstände den Druck auf das Personal noch zusätzlich erhöhten, wie Wiens NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger am Donnerstag beklagte. Sie forderte unter anderem eine Impfpflicht für pflegerisches und medizinisches Personal.

Zudem sei die Entscheidung zu hinterfragen, das KAV-Personal heuer nur mit einem Dreifachimpfstoff zu versorgen. Denn dieser sei gegen den dominanten Erreger derzeit nicht wirksam. Dazu sei ein Vierfachimpfstoff nötig. Der koste zwar zehn Euro mehr, die Investition von insgesamt etwa 50.000 Euro würde sich aber rechnen.

Links: