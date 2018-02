Streit endete mit Bauchstich

In einem Fastfood-Lokal in den Gürtelbögen am Alsergrund sind in der Nacht auf Sonntag zwei Männer in Streit geraten. Einer stach den anderen nieder und verletzte ihn am Bauch. Der Verdächtige sitzt in Haft.

Gegen 3.45 Uhr eskalierte der Streit der beiden Männer. Einer versetzte seinem Kontrahenten einen Stich in den Bauch und flüchtete danach. Das Opfer rannte dem Angreifer hinterher. Die Polizei stoppte beide Männer auf der Alser Straße.

Keine Lebensgefahr

Einsatzkräfte der WEGA versorgten den Verletzten, wobei Polizeisprecher Paul Eidenberger die Verletzung nur als oberflächlich bezeichnete. Die Rettung brachte den Mann in ein Spital. Von dort hieß es, dass der Mann keine lebensgefährlichen Verletzungen erlitten habe.

Der mutmaßliche Täter sitzt in Haft. Laut Polizei ist der Hintergrund für den Streit bisher unbekannt. Allerdings sagte das Opfer aus, dass es bereits am Tag davor zwischen ihm und dem Verdächtigen Streit gegeben habe. Die Männer kennen sich demzufolge. Der Verdächtige soll in den nächsten Stunden einvernommen werden.