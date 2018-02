Kälte für Obdachlose immer gefährlicher

Die Situation für obdachlose Menschen, die keine Notschlafstelle nützen, wird in den kommenden Tagen noch schlimmer. Es soll noch kälter werden. Caritas und Fonds Soziales Wien rufen zu mehr Wachsamkeit auf.

„Für obdachlose Menschen wird das Leben auf der Straße durch die aktuelle Kältewelle zum Überlebenskampf (...) Wenn Sie einen Menschen bemerken, der bei diesen eisigen Temperaturen auf der Straße liegt, helfen Sie bitte rasch“, appellierte Caritas-Präsident Michael Landau erst am Sonntag an die Hilfsbereitschaft der Wienerinnen und Wiener. Denn der Höhepunkt der aktuellen Kältewelle steht erst bevor.

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) prognostizierte bis zu minus 20 Grad für die letzte Februarwoche. Freilich nicht in Wien, aber auch hier gibt es Dauerfrost. Die Temperatur soll im Minusbereich bleiben, der Mittwoch der kälteste Tag werden.

APA/Helmut Fohringer

Notschlafstellen und Schlafsäcke

In Wien sind die Notschlafstellen des Fonds Soziales Wien (FSW) voll. Zur Zeit stehen rund 1.200 Schlafstellen für Obdachlose zur Verfügung. Das Kontingent sollte zuletzt noch um 50 zusätzliche Plätze aufgestockt werden, wie Kurt Gutlederer vom FSW sagte: „Mit den zusätzlichen Plätzen rechnen wir damit, dass wir der Nachfrage gut entsprechen können.“

Caritas Wien Klaus Pichler

Auch bei der Caritas herrscht in diesen Tagen Hochbetrieb. Generalsekretär Klaus Schwertner: „Wir sind jeden Abend unterwegs mit dem Caritas Kälte Bus, verteilen Schlafsäcke, die obdachlose Menschen schützen sollen und versuchen natürlich auch bei dieser Kälte, möglichst viele Menschen in die Quartiere zu bekommen.“

Kältetelefon Wien kann Leben retten

Eine besondere Einrichtung ist das Caritas-Kältetelefon. 60 Freiwillige sorgen derzeit dafür, dass es rund um die Uhr besetzt ist. Über dieses Telefon kann jeder Obdachlose melden, was Leben retten kann. Denn so wird es den Helfern der Caritas möglich, gezielt zu Menschen zu fahren, die Hilfe brauchen. „Wenn Sie einen Menschen bemerken, der bei diesen eisigen Temperaturen auf der Straße liegt, helfen Sie bitte rasch. Wählen Sie bitte die Nummer eines der Caritas Kältetelefone oder rufen Sie im Notfall die Rettung“, appellierte Landau an die Achtsamkeit aller Bürger.

ORF

Kältetelefon Wien: 01 480 45 53 (0.00 - 24.00 Uhr)

Wer einen Obdachlosen bemerkt, der in der Kälte auf der Straße liegt, kann laut Caritas einfach und rasch helfen:

Ansprechen und fragen, ob Hilfe benötigt wird. Für konkrete Hilfe kontaktieren Sie bitte eines der Caritas Kältetelefone oder eine Caritaseinrichtung. In akut lebensbedrohlichen Situationen oder bei Gesundheitsgefährdung bitte unbedingt die Rettung unter 144 verständigen.

