Gast und Türsteher lebensgefährlich verletzt

Ein Lokalgast und ein Türsteher haben sich am Sonntagabend in Ottakring gegenseitig lebensgefährlich mit einem Messer verletzt. Der 27-jährige Lokalbesucher hatte mit Freunden zunächst eine Kellnerin belästigt.

Der 27-Jährige wurde kurz vor Mitternacht aufgefordert, das Lokal am Lerchenfelder Gürtel zu verlassen. Daraufhin kam es zu einem Streit, „der sich in weiterer Folge nach draußen verlagerte“, erläuterte Polizeisprecherin Irina Steirer. Dort wurde die Auseinandersetzung dann handgreiflich.

ORF

Mehrere Stiche in Hals und Bauch

Der 36-jährige Security erlitt mehrere Stiche an Hals und Bauch, der 27-Jährige trug eine stark blutende Schnittverletzung am Arm davon. Wer das Butterflymesser zuerst gezückt hatte, war laut Polizei unklar. Beide Männer konnten am Montag noch nicht befragt werden.

Der genaue Ablauf der „ist noch Gegenstand von Ermittlungen“, sagte Steirer. Neben dem Butterflymesser wurde auch eine Gaspistole sichergestellt, deren Besitzer ebenfalls noch unbekannt war. Ob ein zweites Messer im Spiel war, blieb zunächst unklar.