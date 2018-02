Eislaufverein bleibt noch zwei Jahre

Der Wiener Eislaufverein beendet am Wochenende wie geplant seine Saison. Trotz des angekündigten - und umstrittenen - Umbaus des Heumarkt-Areals wird es laut Betreiberverein noch mindestens zwei weitere Saisonen geben.

Das sei derzeit jedenfalls der Stand der Dinge, wie im Verein betont wird. „Im Oktober 2018 geht es in eine weitere Eislauf-Saison am Heumarkt“, hieß es am Montag in einer Aussendung. Wie ein Sprecher betonte, soll der Eislaufbetrieb auch noch im Winter 2019/2020 fortgeführt werden. Erst im Jahr darauf sei geplant, ins provisorische Ausweichquartier zu übersiedeln. Dieses wird, so ist es vorgesehen, am Schwarzenbergplatz eingerichtet. Als Betriebsräume werden dort Container dienen, auch die Eisfläche wird kleiner sein - mehr dazu in Eislaufverein übersiedelt auf Schwarzenbergplatz.

wertinvest.at

Projekt sorgt immer noch für Diskussionen

Das Umbauprojekt am Heumarkt - zwischen Hotel Intercontinental und dem Konzerthaus - gehört zu den meistdiskutierten Bauvorhaben der Stadt. Die inkludierte Umgestaltung des Eislaufplatzes ist dabei nicht der Stein des Anstoßes. Vielmehr erhitzt ein projektierter 66 Meter hoher Wohnturm die Gemüter.

Die UNESCO hat das historische Zentrum der Stadt inzwischen sogar auf die rote Liste der gefährdeten Kulturgüter genommen. Wien könnte damit theoretisch noch heuer eines seiner beiden Welterbe-Prädikate (das zweite wurde an das Schloss und den Park von Schönbrunn verliehen, Anm.) verlieren. Zuletzt hat sich deshalb die Bundesregierung gegen die Stadt Wien und ihre Baupläne gestellt - mehr dazu in -Weltkulturerbe: Bundesregierung gegen Stadt.

stadtwienmarketing / Christian Jobst

Eistraum noch bis Ende der Woche

Ebenfalls schon gegen Ende seiner Saison angekommen, ist der Wiener „Eistraum“ am Rathausplatz. Dort hat man noch bis 4. März Gelegenheit seine Runden zu drehen - mehr dazu in Eistraum startet mit vergrößerter Fläche.

Links: