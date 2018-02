Toter bei Karambolage in S1-Tunnel

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Wiener Außenring-Schnellstraße ist Montagabend ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Bei der Karambolage wurde außerdem eine Familie in einem Auto verletzt.

Der Unfall passierte im Hennersdorfer Tunnel auf der Höhe von Rothneusiedl, ein paar hundert Meter, bevor die S1 bei Vösendorf in die Südautobahn mündet. Zwei große Lastwagen fuhren kurz nach 19.00 Uhr hintereinander in den Tunnel ein. Der hintere Lkw-Fahrer krachte dann plötzlich mit enormer Wucht in den Laster vor ihm.

Ein Auto dahinter konnte auch nicht mehr bremsen und raste in den zweiten Lastwagen. In dem Auto waren zwei Erwachsene und ein Kind am Rücksitz. Während das Kind den Unfall relativ glimpflich überstand, wurden die Eltern schwer verletzt.

Berufsfeuerwehr Wien

Keine Überlebenschance im Lastwagen

Der Unfalllenker des Lastwagens wurde hingegen in seiner Fahrerkabine eingeklemmt. Feuerwehrmänner aus Wien und Leopoldsdorf konnten den Mann schließlich mit der hydraulischen Bergeschere befreien. Die Verletzungen waren aber zu schwer. Der Mann starb noch am Unfallort.

Berufsfeuerwehr Wien

Unfallursache noch nicht klar

Der Grund für den Unfall ist noch nicht bekannt. Es muss ermittelt werden, warum der zweite Lastwagen aufgefahren ist. Praktisch unverletzt blieb der Fahrer des ersten Lastwagens. Die Wiener Außenring-Schnellstraße war am Abend in Richtung Vösendorf über zwei Stunden gesperrt.