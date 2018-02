Paketzusteller setzen auf E-Fahrzeuge

Fahrverbot für Dieselfahrzeuge in deutschen Städten: Soweit ist es in Wien noch nicht. Aber Firmen, die ganze Flotten von Dieselfahrzeugen besitzen, erkennen die Zeichen der Zeit und erproben Lieferfahrzeuge mit Elektroantrieb.

Der private Paketzusteller DHL setzt in Wien derzeit zehn E-Fahrzeuge ein. 80 Kilometer beträgt die Reichweite nach Angaben von DHL. Entwickelt wurde das Elektroauto gemeinsam mit den Zustellern, die täglich damit arbeiten. „Das Auto ist sehr gut, es fährt sich sehr gut und ist sehr ergonomisch“, betonte Zusteller Michal Prusa die Vorteile des Autos. So ist etwa die Ladehöhe für Zusteller optimiert. Wer bis zu 150 Mal am Tag ein- und aussteigt, lernt auch die Vorteile einer Sitzheizung gegenüber einer normalen Heizung kennen.

DHL plant bis 2050 CO2-frei zu liefern

Zudem ist das Auto elektro-typisch leise und natürlich emissionsfrei. Aufgeladen wird es mit Strom, der per Photovoltaik am Dach des Verteilzentrums gewonnen wird, sagte Günter Birnstingl, der Geschäftsführer von DHL Austria. Die Flotte der E-Mobile sei „Teil der umweltpolitischen Verantwortung, als Logistiker eine stärkere Rolle bei der CO2-Vermeidung zu spielen“.

Die E-Mobile sind sie „kompromisslos für die Zustellung geeignet“. Was die Autos kosten, darüber gibt DHL keine Auskunft. Die Flotte der Elektroautos soll aber schon bald aufgestockt werden. DHL plant, bis ins Jahr 2050 CO2-frei zu sein. Derzeit wird der fünfte Wiener Gemeindebezirk komplett CO2-frei beliefert. Sukzessive sollen auch andere Bezirke dazukommmen.

Post mit 250 E-Fahrzeugen unterwegs

Umweltbewusst zeigt man sich auch bei der Post. Die Briefzustellung in Wien ist beim früheren Monopolisten bereits zu 98 Prozent auf grün umgestellt: „Wir haben 1.450 E-Fahrzeuge österreichweit im Einsatz, 250 in etwa in Wien. Darunter fallen kleine E-Mopeds, wir haben kleine E-Nutzfahrzeuge, aber auch größere E-Transporter im Einsatz“, sagte Post-Pressesprecher David Weichselbaum.

Trotzdem hat man teilweise noch Probleme mit der Anschaffung, weil die Auswahl fehlt, so Weichselbaum, aber: „Sämtliche E-Fahrzeuge, die bei der Post zum Einsatz kommen, ersetzen sukzessive konventionelle Fahrzeuge. Bis 2020 planen wir 350 neue E-Nutzfahrzeuge anzuschaffen.“ Für die größeren Pakete gibt es erst zwei Elektro-Lieferautos für Wien.

