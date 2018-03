Mordprozess nach Kopfschuss wird wiederholt

Am Wiener Landesgericht muss sich heute jener Mann wegen Mordes verantworten, der am 16. April einen 26-Jährigen auf offener Straße erschossen haben soll. In einem ersten Prozess wurde der Mann freigesprochen.

Gekracht hatte es auf der Jägerstraße in der Brigittenau am vergangenen Ostersonntag um 15.05 Uhr. Wenige Minuten später - exakt um 15.10 Uhr - betrat der Angeklagte die in unmittelbarer Nähe des Tatorts gelegene Polizeiinspektion Pappenheimgasse und ließ sich mit den Worten „Ich habe die Scheiße da gerade gemacht auf der Jägerstraße, ich wollte das nicht“ festnehmen. Er wurde in eine Arrestzelle gebracht und um 17.00 Uhr einer Kriminalbeamtin zu einer Einvernahme als Beschuldiger vorgeführt.

zurück von weiter

„Deutlich zu wenig“ Schmauchspuren

Dieser erklärte er dann, er hätte sich mit dem 26-Jährigen zu einer Aussprache getroffen. Dabei sei er von seinem Kontrahenten - die beiden sollen ein Naheverhältnis zu einer Frau gehabt haben, mit welcher der Angeklagte seit drei Jahren eine außereheliche Affäre unterhielt - angegriffen worden. Um diesen abzuwehren, habe er ihm seine Pistole - eine geladene Tokarev - auf den Kopf schlagen wollen. Dabei habe sich unabsichtlich ein Schuss gelöst.

An den Händen und an der Jacke des angeblichen Schützen fanden sich aber kaum Bleipartikel. Dabei war die Tatwaffe eine „Dreckschleuder“, wie sich jene Labortechnikerin vom Bundeskriminalamt ausdrückte, die die Pistole untersucht hatte. Ihrer Aussage zufolge zeigten sich beim Tatverdächtigen „deutlich zu wenig“ Schmauchspuren, „um auf eine Schussabgabe schließen zu können“ - mehr dazu in Kopfschussprozess: Überraschendes Gutachten.

Wohl kein Kontakt mit Wasser

Durch Waschen in Verbindung mit kräftigem Reiben der Hände lassen sich bis zu 60 Prozent von vorhandenen Schmauchspuren beseitigen. Im Arrestbereich, wo der 28-Jährige nach seiner Festnahme rund zwei Stunden untergebracht war, gibt es allerdings kein Waschbecken, wie der APA von mehreren mit der Örtlichkeit vertrauten Seiten bestätigt wurde. Selbst wenn der Mann zum Verrichten der Notdurft von einem Polizeibeamten von seiner Zelle auf die Toilette gebracht worden wäre, hätte er dort nur schwer allfällige Bleianhaftungen loswerden können.

Es sei ausgeschlossen, dass nach einer tödlichen Schussabgabe ein festgenommener Tatverdächtiger vor Abnahme der Schmauchspuren an seiner Schusshand in Berührung mit einem Wasserhahn kommt, hieß es dazu auf APA-Anfrage seitens der Polizei. Der eskortierende Beamte hätte das mit Sicherheit verhindert.

Urteil frühestens Anfang April

Augenmerk dürfte in der Verhandlung auch auf drei Fotos gelegt werden, die ein Augenzeuge, der als Passant das Geschehen mitbekommen hatte, unmittelbar nach dem Schuss mit seinem Handy angefertigt hatte. Darauf sind neben der Leiche drei Männer zu sehen, wobei die Identität von zumindest einem bisher nicht geklärt ist.

Bei der Hauptverhandlung handelt es sich bereits um den zweiten Mordprozess gegen den 28-Jährigen. Im ersten Durchgang wurde der Angeklagte Ende November von den Geschworenen einstimmig freigesprochen. Die drei Berufsrichter setzten diesen Wahrspruch allerdings wegen Irrtums der Laienrichter aus. Nun muss die Schuldfrage von neuen Geschworenen beurteilt werden. Das Verfahren wird frühestens Anfang April zu Ende gehen - mehr dazu in Kein Urteil nach Kopfschussprozess.

Links: