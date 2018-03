Ende für Schulversuch Mehrstufenklassen

Seit 20 Jahren gibt es den Schulversuch Mehrstufenklassen in Wien: Dabei werden Kinder von sechs bis elf Jahren gemeinsam unterrichtet. Durch das Inkrafttreten der Bildungsreform fallen die Mehrstufenklassen weg. Es soll aber nicht ihr Ende sein.

Die meisten Kinder in Mehrstufenklassen gibt es aktuell an Wiener Volksschulen. In 108 Klassen wird dort gemeinsam altersübergreifend unterrichtet. In den Neuen Mittelschulen (NMS) sind es vier Klassen. Insgesamt besuchen 3.000 Kinder diese Form des Unterrichts.

Mehrstufenklassen kommen im Regelschulsystem an

Mit einer „Festwoche“ und Tagen der Offenen Tür feiert der 1997 entstandene Schulversuch diese Woche sein 20-jähriges Bestehen. Immer wieder gab es in dieser Zeit bei Lehrern, Eltern und Schülern die Angst, dass es den Schulversuch im nächsten Jahr nicht mehr geben könnte.

Rund 5.000 Schulversuche fallen aufgrund der Bildungsreform weg, darunter auch die Mehrstufenklassen. Sie sollen aber jetzt ins Regelschulsystem wandern. Das führt zu neuen Befürchtungen bei den Vertretern der Mehrstufenklassen.

So könnten Maßnahmen, wie Lehrerzeiten und finanzielle Mittel, die durch den Schulversuch speziell geregelt waren, durch das Regelschulsystem geändert werden. Auch Ex-Volksschuldirektor und Mehrstufenklassen-Vorreiter Werner Mayer warnte zuletzt, dass es durch die Überführung des Schulversuchs in die Autonomie keine „Rechtssicherheit“ mehr für zusätzliche Ressourcen gibt.

