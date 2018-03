Toter Rekrut: Beschuldigter wieder in U-Haft

Im Fall des im Oktober 2017 in einer Kaserne in der Leopoldstadt erschossenen Rekruten ist heute der Tatverdächtige wieder in U-Haft gekommen. Zuvor hatte das Landesgericht für Strafsachen den Mann auf freien Fuß gesetzt.

Das Oberlandesgericht folgte der Beschwerde der Staatsanwaltschaft gegen die Enthaftung, berichtete die Zeitung „Österreich“. Nachdem der Beschwerde stattgegeben worden sei, habe der 22-Jährige sich am Montag freiwillig wieder dem Gericht zur Verfügung gestellt, bestätigte der Rechtsvertreter des Soldaten, Manfred Arbacher-Stöger (Kanzlei Rifaat), der APA. „Als wir aus Justizkreisen davon erfahren haben, hat er sich aus freien Stücken zu Gericht begeben.“

Montagvormittag warteten der Jurist und sein Mandant dann zwischenzeitlich im Auto vor dem Landesgericht auf das Ausfertigen der Festnahmeanordnung und somit die neuerliche Verhängung der Untersuchungshaft, schilderte Arbacher-Stöger. Das werde wohl „in den nächsten ein bis zwei Stunden“ erfolgt sein.

Mandant „schockiert und tief traurig“

Am 22. Jänner hatte die zuständige Haft- und Rechtsschutzrichterin den dringenden Tatverdacht in Richtung Mord verworfen. Sie ging nur mehr vom Verdacht auf grob fahrlässige Tötung aus und hielt nach über dreimonatiger U-Haft eine weitere Inhaftierung des bisher unbescholtenen 22-Jährigen für nicht angemessen.

Der Beschuldigte sei „schockiert und tief traurig“, dass die Staatsanwaltschaft die Aktenlage weiter anders sehe und mit ihrer Beschwerde durchgedrungen sei, schilderte der Rechtsvertreter. „Aber mein Mandant hat Vertrauen in das Gericht und darauf, dass erkannt wird, dass sicher kein Vorsatzdelikt vorliegt, sondern maximal ein Fahrlässigkeitsdelikt.“ Er selbst rechne mit einer Hauptverhandlung in rund zwei Monaten, sagte Arbacher-Stöger. Das wesentliche Schussgutachten sei weiterhin ausständig.

Soldat starb in Wachcontainer

Der 22-jährige Salzburger hatte mit dem 20-jährigen Rekruten und einem Wachkommandanten am 9. Oktober den 24-Stunden-Dienst in einem Wachcontainer in der Vorgartenstraße in der Leopoldstadt begonnen. Sieben Stunden später fiel im Ruheraum der Schuss. Der 20-jährige Wiener wurde in den Kopf getroffen und starb - mehr dazu in Toter Rekrut: Schütze will gestolpert sein. Tatwaffe war ein Sturmgewehr 77, das zur Standardausrüstung der Soldaten gehört. Sie haben die Verpflichtung, die Waffe halb geladen bei sich zu tragen.

