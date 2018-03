Wiener Museen setzen Frauenschwerpunkte

Der heutige Weltfrauentag steht im Zeichen des Gedenkjahres und des Frauenwahlrechts, dessen Beschluss sich im Herbst zum 100. Mal jährt. Zahlreiche Wiener Museen widmen den Themen eigene Veranstaltungen.

Unter dem Titel „Frauen wählet!“ bietet etwa die Nationalbibliothek im Literaturmuseum bei freiem Eintritt Spezialführungen zu „Frauenliteraturgeschichten“ an: „Im Fokus stehen sowohl bekannte wie vergessene Autorinnen, darunter Caroline Pichler mit der ersten von einer Frau verfassten Autobiografie, die Reiseschriftstellerin Ida Pfeiffer, die Journalistin und Pädagogin Eugenie Schwarzwald und Mela Hartwig, deren Roman ‚Das Weib ist ein Nichts‘ 1929 einen Skandal auslöste“, heißt es dazu in der Ankündigung.

Österreichische Nationalbibliothek

Am Abend lädt man zur Podiumsdiskussion „100 Jahre Frauenwahlrecht in Österreich“: Auf der Bühne versammeln sich die Historikerin Brigitta Bader-Zaar, die Publizistin Eva Geber und die Autorin Nadine Kegele. Die Moderation übernimmt die Journalistin und Autorin Angelika Hager.

Clara Luzia im Rathaus

Die Wienbibliothek im Rathaus unternimmt um 15.30 Uhr einen Streifzug durch die Sammlung zum Thema Frauenbiografien, um 16.00 und 17.00 Uhr stehen Führungen zur aktuellen Schau „Wir wissen, dass diese Beamtenschaft ihre Pflicht auch im neuen Wien tun wird“ auf dem Programm. Um 19.00 Uhr wird das Buch „Frauenkollektiv RitClique: Zündende Funken. Wiener Feministinnen der 80er-Jahre“ präsentiert.

Die Singer-Songwriterin Clara Luzia gastiert ab 18.15 Uhr im Festsaal des Rathauses. Im Stadtsenatssitzungssaal finden Workshops zu Themen wie Sicherheit im öffentlichen Raum und Digitalisierung statt. Jeweils um 16.15 Uhr und um 17.30 Uh wird die Führung „Wege der Frauen durchs Rathaus“ angeboten. Die Ausstellung „Wien. Stadt der Großen Töchter“ rückt außergewöhnliche Frauen und Töchter Wiens in den Mittelpunkt.

KHM mit Führungen zwei Tage später

Zwei Tage nach dem Frauentag - am 10. März - gibt es im Kunsthistorischen Museum Wien (KHM) Sonderführungen zugunsten der Hilfsorganisation CARE. Im Zentrum stehen ausgewählte Werke der Sammlungen, die „Zeugnis von den vielfältigen Rollen von Frauen in ihrer Zeit“ geben. „Bei den Themenführungen wird heuer anhand von Darstellungen der Frau als Siegerin, Strategin, Göttin, Meisterin oder Heilerin der Fokus auf die Rolle der ‚starken Frau‘ gelegt“, so Generaldirektorin Sabine Haag.

