Messerstiche: 23-Jähriger war „U-Boot“

Der Verdächtige, der nach der Messerattacke mit vier Schwerverletzten am Mittwochabend festgenommen worden ist, soll als „U-Boot“ in Wien gelebt haben. Der Afghane ist 2015 nach Österreich gekommen und dann untergetaucht.

Der Wiener Polizeipräsident Gerhard Pürstl bestätigte, dass der Festgenommene für die Messerattentate in der Leopoldstadt verantwortlich sein soll. Der Mann habe gestanden, die dreiköpfige Familie in der Praterstraße und einen 20-Jährigen am Praterstern niedergestochen zu haben. Als Grund hat er seine missliche Lebenssituation angegeben sowie eine schlechte Stimmung - mehr dazu in 23-Jähriger gesteht Messerattacken. Einen islamistischen Hintergrund schließt Pürstl aus.

Hatte ursprünglich um Asyl angesucht

Der Verdächtige sei 2015 im Zuge der Migrationswelle nach Österreich gekommen, habe dann um Asyl angesucht, so Pürstl in der Zib2. Dann sei er polizeilich auffällig geworden und ins Drogenmilieu abgeglitten. „Er hat sich dann aber dem Verfahren entzogen. Er hat auch der Behörde angegeben, er möchte ohnehin wieder ausreisen. Er ist aber zuvor untergetaucht und war für die Behörde nicht greifbar“, erklärte der Polizeipräsident. Seit dem Jahre 2016 habe der Mann demnach quasi als U-Boot gelebt.

Landespolizeipräsident Pürstl zur Messerattacke

Tatort vor japanischem Lokal

Die erste Attacke wurde um 19.45 Uhr vor einem japanischen Restaurant am Nestroyplatz beim Aufgang der U1 verübt. Die dreiköpfige Familie - der 67-jährige Vater, die 56-jährige Mutter und die 17-jährige Tochter - dürfte gerade aus dem Lokal gekommen sein, als sie der Täter mit einem Klappmesser attackierte - mehr dazu in Messerattacke auf Familie in Wien. Der Angreifer verletzte sich an der Hand. Rund eine halbe Stunde später hatte der Asylwerber am Praterstern beim Ausgang zum Riesenrad einen Landsmann attackiert.

Familienvater in kritischem Zustand

Der 67-jährige Familienvater war am Freitag in stabilem, wenn auch weiter kritischem Zustand. Er befindet sich in künstlichem Tiefschlaf. Die drei weiteren Opfer waren bereits am Donnerstag außer Lebensgefahr.

Über den Verdächtigen wurde noch keine U-Haft verhängt, da er weiterhin in Polizeigewahrsam ist, gab eine Sprecherin der Wiener Staatsanwaltschaft bekannt.