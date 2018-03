Überfall mit Maschinenpistole geklärt

Mit dem Nachbau einer amerikanischen Maschinenpistole haben vier Männer Anfang Februar einen Handyshop in Wien-Donaustadt überfallen. Der Raubüberfall wurde nun geklärt, vier Verdächtige wurden festgenommen.

Drei der Täter waren am 2. Februar in den Handyshop gestürmt. Einer hatte den Verkäufer mit einer Maschinenpistole bedroht, bei der es sich, wie sich nun herausstellte, um einen Gasdruck-Nachbau handelte. Seine Komplizen schlugen Verkaufsvitrinen ein und rafften Mobiltelefone an sich. Insgesamt verursachten sie einen Schaden von 4.150 Euro.

LPD Wien

Vierter Komplize stand Schmiere

Erst im Nachhinein wurde den Ermittlern bekannt, dass vor dem Geschäft ein vierter Räuber abgestellt war. Er sollte offenbar Schmiere stehen. Im Zuge von umfangreichen und technisch aufwendigen Ermittlungen wurden die vier Räuber ausgeforscht und festgenommen. Näher wollten sich die Ermittler dazu aus kriminaltaktischen Gründen nicht äußern. Die mutmaßlichen Räuber im Alter von 17 bis 26 sind laut Polizei geständig.

Der Uzi-Nachbau wurde sichergestellt. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst untersuchen die Ermittler nun, ob weitere Taten auf das Konto der Festgenommenen gehen.