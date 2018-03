SPÖ-Zukunftsklausur mit Karaoke

Die Wiener SPÖ trifft sich nächste Woche erstmals nach der Kür des neuen Chefs Michael Ludwig zu einer „Zukunftsklausur“. Am Kahlenberg wird der erweiterte Parteivorstand diskutieren. Auch Singen steht auf dem Abendprogramm.

Eineinhalb Tage werden der neue Vorsitzende und die rund 60 Mitglieder des erweiterten Vorstands im Hotel am Kahlenberg tagen. Dort waren die Wiener Roten zuletzt Anfang 2016 zu Gast, um über die große Fluchtbewegung zu diskutieren. Denn es gibt eine ganze Reihe von inhaltlichen Schwerpunkten, die behandelt werden sollen.

ORF

Diskussionen in Gruppen

So stehen etwa die Themenblöcke „Schutz und Sicherheit“, „Internationalität“, „Heimat und Lokalität“, „politische Kultur“, „Chancen und Gleichheit“ oder „Interne Prozessabläufe“ auf der Agenda. Der Ablauf soll bewusst anders sein als die frühere Klubtagung. Das meist im burgenländischen Rust abgehaltene rote Event stand üblicherweise im Zeichen der Reden des Wiener Parteichefs und des Bundesparteivorsitzenden. Anschließend präsentierten die Stadtregierungsmitglieder ihre Projekte. Weichenstellungen wie der Gratiskindergarten oder der Bau der U5 wurden so verkündet - in Anwesenheit zahlreicher Medienvertreter.

APA/Mackinger

Die kommende Veranstaltung ist keine Tagung, sondern eine klassische Klausur. Sie findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Und diskutiert wird in Gruppen. Damit soll vor allem die ressortübergreifende Kooperation gestärkt werden, heißt es in der Partei. Wo der Schuh drückt, wissen die Verantwortlichen vermutlich bereits: Im Vorfeld des Events fanden sogenannte Tiefeninterviews mit den Teilnehmern statt.

Personalentscheidungen erst im Mai

Die Ergebnisse werden bei einer Pressekonferenz präsentiert, die für Freitagmittag angesetzt ist. Ludwig hat zuletzt wiederholt versichert, dass bei der Zukunftsklausur keine Personalentscheidungen getroffen werden. Die sollen erst im Mai erfolgen - wobei das Landesparteisekretariat zuletzt ja schon neu besetzt wurde. Barbara Novak folgte dort auf Sybille Straubinger - mehr dazu in Novak neue SPÖ-Wien-Parteimanagerin. Inhaltlich könnte eine Ausweitung des sogenannten Wien-Bonus beschlossen werden, wie er bereits bei der Vergabe von geförderten Wohnungen umgesetzt wurde. Er sorgt für eine Bevorzugung von Menschen, die schon länger in der Stadt leben - mehr dazu in Ludwig will mehr Bonus für Langzeitwiener.

Karaoke und Eisstockschießen am Abend

Beginnen wird die Sitzung am Donnerstag um 9.00 Uhr und am Freitag um 8.30 Uhr. Bei der Abendgestaltung am ersten Tag geht die SPÖ ebenfalls neue Wege. Den Teilnehmern wird ein geselliges Aktivprogramm geboten. Sie dürfen sich im Eisstockschießen und Karaokesingen üben.