Drogendealer mit Bus zur Festnahme geführt

In einem Linienbus in Meidling hat am Freitag ein Polizist außer Dienst vier mutmaßliche Drogendealer bei dem Handel beobachtet. Der Beamte verständigte seine Kollegen, die die Verdächtigen bei der nächsten Station festnahmen.

Der Polizist in Zivil war gegen 16.00 Uhr mit dem Bus der Linie 63A unterwegs, als er die vier mutmaßlichen Dealer zwischen 32 und 40 bei dem Handel beobachtete. „Er hat dann die Kollegen verständigt und einen Einsatz ausgelöst, woraufhin bei der Station Steinbauergasse die Festnahme der Tatverdächtigen erfolgt ist“, sagt Polizeisprecher Harald Sörös.

Nur die vorderste Tür geöffnet

Damit die Männer nicht entkommen konnten, informierte der Polizist auch den Buslenker, erklärt Sörös: „Er hat den Busfahrer gebeten, den Bus langsam in die nächste Station zu fahren und nur die vorderste Tür zu öffnen.“ Bei der Station wartete der Lenker dann noch kurz auf das Eintreffen der zusätzlichen Beamten.

Bei der anschließenden Festnahme wurden drei Portionskugeln Kokain sowie knapp 1.000 Euro Bargeld sichergestellt. Die Männer wurden am Samstag noch einvernommen und befanden sich in Haft. Sie verfügen über keine gültige Meldeadresse in Österreich. Ob Untersuchungshaft verhängt wird, war noch unklar.