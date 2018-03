Weltrekord-Kamera um 2,4 Mio. Euro

Mit einem Auktionsergebnis von 2,4 Mio. Euro hat am Samstag ein Leica-Fotoapparat den Weltrekordpreis als bis dato teuerste Kamera aller Zeiten aufgestellt. Die Kamera aus 1923 ging an einen privaten Sammler aus Asien.

Der Startpreis für die Leica 0-Serie Nr. 122 bei der Westlicht-Versteigerung war bei „nur“ 400.000 Euro gelegen. Den Rekordpreis von 2,4 Mio. Euro inklusive Aufgeld erklärt man sich bei Westlicht nicht zuletzt mit dem guten Zustand der Kamera. Zwei Jahre, bevor die erste Leica offiziell auf den Markt kam, hatte Ernst Leitz 1923 rund 25 dieser Testkameras produziert.

APA/Westlicht Photographica Auction

Im Originalzustand erhalten sind davon wohl nur mehr drei Stück. Der neue Rekordhalter löst damit ebenfalls eine Leica ab. Die Leica 0-Serie mit der Nummer 116 hatte 2012 bei Westlicht 2,16 Mio. Euro erzielt - mehr dazu in Weltrekord: Kamera um 2,16 Mio. Euro.

Westlicht-Zukunft scheint gesichert

Der Veranstalter der Auktion, die Galerie Westlicht, stand bis vor kurzem vor der Schließung. Anfang des Jahres hieß es dann, dass die Zukunft der Fotogalerie in Neubau gesichert sein dürfte. Es wurde mit Polaroid, Leica und dem Bund über ein Sponsoring verhandelt. Es gebe inzwischen „konkrete Hoffnung“, so der Betreiber - mehr dazu in Galerie WestLicht: Zukunft scheint gesichert.

