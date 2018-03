Wiener Landwirte wählen Vertreter

Genau 1.206 Wahlberechtigte entscheiden heute, wer Wiens Bauern die nächsten fünf Jahre lang vertritt. Dabei bekommen ÖVP und SPÖ Konkurrenz - und zwar von den Grünen. Die treten erstmals mit einer Liste an.

Gewählt wird die Vollversammlung der Landwirtschaftskammer alle fünf Jahre. Neben dem ÖVP-Bauernbund tritt der „Österreichische Arbeitsbauernbund-Wien“ (SPÖ) und dieses Jahr erstmals die „Unabhängigen und Grünen Bäuerinnen und Bauern“ (Grüne). Gewählt wird in sechs Wahlsprengeln, 21 Prozent der Wahlberechtigten sind Frauen. Fast zwei Drittel führen einen eigenen Betrieb.

APA/Herbert Pfarrhofer

5.800 Hektar Wirtschaftsfläche

Wien und die Landwirtschaft verbindet man nicht sofort miteinander. Allerdings gibt es in Wien knapp 5.800 Hektar Wirtschaftsfläche, die meiste davon in der Donaustadt. In Wien wird vor allem Gartenbau betrieben, also zum Beispiel Gemüse und Blumen. Dann kommen Wein und Ackerbau. Fast 70.000 Tonnen Gemüse im Jahr werden geerntet, damit kann sich Wien zu fast einem Drittel selbst versorgen. Zählt man das Umland noch dazu, könnte sich Wien selbst mit Gemüse versorgen - mehr dazu in Wien ist laut Studie gemüseautark.

650 landwirtschaftliche Betriebe gibt es, sie sind in der Landwirtschaftskammer organisiert. Derzeit ist die Wiener Kammer fest in schwarzer Hand: Bei der vergangenen Wahl 2013 erreicht der Bauernbund mehr als drei Viertel aller gültigen Stimmen. Ob sich das ändert, wird man gegen 17.00 Uhr wissen. Dann soll das Ergebnis feststehen.

