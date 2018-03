Saya Ahmad neue Bezirksvorsteherin

Der Alsergrund hat eine neue Bezirksvorsteherin. Nach dem vorzeitigen Rückzug von Martina Malyar (SPÖ) folgt ihr nun die 33-jährige SPÖ-Politikerin Saya Ahmad. Die Amtsübergabe erfolgt am 25. Juni.

Ahmad hat jahrelange Erfahrung als Bezirksrätin und SPÖ-Vizeklubchefin im 9. Bezirk. Seit 2017 ist sie auch Vorsitzende der SPÖ-Frauen Alsergrund. Bis vor kurzem arbeitete sie als Mediensprecherin von Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ).

Markus Sibrawa Saya Ahmad ist im Irak geborene Kurdin, die als Kind mit ihrer Familie nach Österreich flüchtete. In Wien studierte sie Internationale Entwicklung mit Abschluss 2004. Sie ist verheiratet und hat eine Tochter.

Eigentlich galt der langjährige Stellvertreter Malyars, Thomas Liebich, als logischer Nachfolgekandidat. Doch Ahmad trat überraschend gegen ihn an und gewann eine Kampfabstimmung Montagabend mit 71 zu 26 Stimmen.

Direkter Kontakt für Ahmad wichtig

Auf Ahmad entfielen laut SPÖ Alsergrund 73,2 Prozent der Stimmen. Sie begann in der JG 9 ihr politisches Engagement und ist seit 2013 als Bezirksrätin und Vorsitzende der Kommission für Bildung, Integration und Soziales tätig. „Bezirkspolitik ist für mich deswegen so wichtig, weil ich auf dieser Ebene in direktem Kontakt mit den Menschen stehe", sagte Ahmad. Gemeinsam mit den Menschen im Bezirk will sie nun den Bezirk weiterentwickeln, kündigte Ahmad an.

Malyar wird wieder Lehrerin

Ihre Vorgängerin Malyar übernahm das Amt als erste Bezirkschefin in der Geschichte des Alsergrunds am 25. Juni 2003 von ihrem Vorgänger Johann Benke. Die 58-Jährige ist diplomierte Pädagogin und unterrichtete Mathematik, Geographie und Wirtschaftskunde. Nach ihrem Abgang als Bezirkschefin werde sie in ihren frühen Job zurückkehren, kündigte Malyar an - mehr dazu in Martina Malyar tritt zurück.

