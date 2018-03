Acht Verletzte bei Busunfall

Acht Menschen, darunter fünf Kinder, sind heute Vormittag bei einem Unfall mit einem Bus der Wiener Linien in der Donaustadt verletzt worden. Ein Lkw ist seitlich in einen fahrenden Bus der Linie 26A gefahren.

Der Fahrer des Gelenkbusses hatte keine Chance, dem ausparkenden Lkw auszuweichen. Der prallte seitlich gegen den Bus. Laut dem Sprecher der Berufsfeuerwehr, Lukas Schauer, befanden sich im Bus rund 70 Personen, größtenteils Kinder.

Volksschulkinder verletzt

In dem Bus wurden fünf Kinder im Volksschulalter und zwei Erwachsene leicht verletzt, hieß es bei der Berufsrettung. Eine rund 30-jährige Frau wurde schwer verletzt. Bei ihr bestand der Verdacht auf innere Verletzungen. Alle Unfallopfer wurden von der Berufsrettung, die mit dem Katastrophenzug („K-Zug“) an Ort und Stelle war, in ein Krankenhaus gebracht.

Polizeisprecher Patrick Maierhofer

An Bus und Lkw entstand erheblicher Sachschaden.

