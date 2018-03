SPÖ diskutiert über ihre Zukunft

Am Kahlenberg diskutiert die Wiener SPÖ ab heute - erstmals unter dem designierten Bürgermeister Michael Ludwig - in großem Rahmen über ihre Zukunft. Dabei soll es vor allem um Inhalte gehen, Personalia stehen nicht auf der Agenda.

Rund 60 Mitglieder des erweiterten Vorstands, also neben dem normalen Vorstand auch Bezirkschefs oder Stadträte, tagen bei der Klausur im Hotel am Kahlenberg. Mit ihnen wurden bereits im Vorfeld so genannte Tiefeninterviews geführt, aus denen sich die Themen für die Klausur herausgebildet haben. Am Programm stehen nun Themenblöcke wie „Schutz und Sicherheit“, „Internationalität“, „Heimat und Lokalität“, „politische Kultur“, „Chancen und Gleichheit“ oder „Interne Prozessabläufe“.

Noch-Bürgermeister Michael Häupl wird übrigens nur am Donnerstagvormittag anwesend sein, wie er gegenüber „Wien heute“ sagte. Er will zudem „gar nicht“ mitmischen, nur „dokumentieren“, dass es eine geeinte SPÖ gebe und nicht verschiedene Parteien. „Ich helfe helfe gerne mit, was die Übergangsphase betrifft - wenn man mich braucht“, so Häupl. In Personalentscheidungen wolle er sich jedenfalls nicht einbringen.

Klausur unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Die Klausur findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, diskutiert wird in Kleingruppen (angewandt wird etwa die „World Cafe Methode“). Damit soll vor allem die ressortübergreifende Kooperation gestärkt werden, heißt es in der Partei. Unter anderem soll am Kahlenberg geklärt werden, wo die angekündigten Boni für Langzeitwiener greifen sollen. Bei der Vergabe von geförderten Wohnungen werden sie ja bereits bevorzugt, nun will Ludwig dieses System auch auf andere Gebiete wie etwa den Arbeitsmarkt ausweiten - mehr dazu in Ludwig will mehr Bonus für Langzeitwiener.

Das aus der Klubtagung bekannte Format wird zumindest bei dieser Veranstaltung nicht angewandt. Das meist im burgenländischen Rust abgehaltene rote Event stand üblicherweise im Zeichen der Reden des Wiener Parteichefs und des Bundesparteivorsitzenden. Anschließend präsentierten die Stadtregierungsmitglieder ihre Projekte. Weichenstellungen wie der Gratiskindergarten oder der Bau der U5 wurden so verkündet - in Anwesenheit zahlreicher Medienvertreter.

Keine Personalentscheidungen geplant

Dass man sich diesmal für ein anderes Format entschieden hat, könnte auch daran liegen, dass einige Mitglieder der Stadtregierung als Ablösekandidaten und -kandidatinnen gehandelt werden, etwa Finanzstadträtin Renate Brauner oder Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger.

Personalentscheidungen sollen am Kahlenberg allerdings noch nicht fallen, das hat Michael Ludwig immer wieder versichert. Zu weiteren Schritten - nach der Besetzung des Postens der Landesparteisekretärin mit Barbara Novak anstelle von Sybille Straubinger - will Ludwig erst Mitte Mai Stellung nehmen. Dann steht auch die Übergabe des Bürgermeisteramts kurz bevor - mehr dazu in Michael Häupl tritt am 24. Mai zurück.

