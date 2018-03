AUA mit bisher höchstem Betriebsgewinn

Zum ersten Mal in 60 Jahren verbucht die AUA mehr als 100 Millionen Euro Betriebsgewinn. Auch sonst war das Jahr 2017 ein Jahr der Rekorde für die heimische Fluggesellschaft - auch wegen Air Berlin und Niki-Ausfall.

Rekorde verbuchte die AUA bei den Passagierzahlen, die um 13 Prozent auf mehr als 12,9 Millionen zulegten - mehr dazu in AUA verzeichnet Passagierrekord. Der Betriebsgewinn war erstmals in dreistelliger Millionenhöhe. AUA-Finanzvorstand Heinz Lachinger sprach am Donnerstag vom besten Ergebnis in der 60-jährigen Geschichte.

Befeuert wurde die Entwicklung der österreichischen Lufthansa-Tochter durch die deutlich höhere Nachfrage nach Europaflügen. Und das lag hauptsächlich am Niedergang der Air Berlin und am Ausfall ihrer österreichischen Ex-Tochter Niki - mehr dazu in AUA profitiert von Niki-Pleite.

464 neue Mitarbeiter aufgenommen

Nach vielen Jahren des Personalabbaus gab es wieder Neueinstellungen: Vor allem durch die Aufnahme von neuen Piloten und Flugbegleitern kamen bei der Lufthansa-Tochter im abgelaufenen Jahr 464 Mitarbeiter dazu. Ende des Jahres hatte die AUA 6.914 Beschäftigte.

Weil sieben Millionen Euro aus dem Verkauf der alten Fokker-Flugzeuge hereinflossen - mehr dazu in Letzter Linienflug einer AUA-Fokker -, ist das Betriebsergebnis EBIT (in dem auch Bewertungsgewinne enthalten sind) um 55 Prozent auf 101 Millionen Euro angewachsen. Abzüglich solcher Bewertungsgewinne ging das bereinigte Ergebnis um 62 Prozent auf 94 Mio. Euro nach oben.

Aussichten aber weniger optimistisch

Das Schlussquartal ist bei den Fluggesellschaften traditionell ein Defizit-Quartal. Nach AUA-Angaben lag der Quartalsverlust zum Jahresende mit fünf Millionen Euro aber auch deutlich unter Vorjahr (Quartalsverlust: 19 Mio. Euro).

Für 2018 sieht AUA-Chef Kay Kratky wegen der prognostizierten Spritverteuerungen und laufender Investitionen ein „herausforderndes Jahr“, wie er schrieb. Das bereinigte Ergebnis werde leicht unter dem von 2017 liegen.

