Modernste Technik im Wiener Planetarium

Das Planetarium im Wiener Prater feiert am Donnerstag seine Wiedereröffnung. Den Bsucherinnen und Besuchern bietet es jetzt modernste Projektionstechnik, „um die kompliziertesten Vorgänge im Universum einfach zu erklären“.

Nach einem Besucherrekord im vergangenen Jahr hat sich das Planetarium für Besucher noch interessanter gemacht. Nach den Umbauarbeiten bietet es nun modernsten Standard bei Bild und Ton. Die Tonanlage wurde erneuert, wirklich einzigartig ist aber die Projektion.

Bisher waren im Planetarium Diaprojektoren im Einsatz. Sie haben aber ein relativ kleines Kontrastverhältnis. Das heißt, das schwarz wirkt in dunklen Räumen eher grau. Besonders Weltraumdarstellungen sehen dadurch oft unrealistisch aus. Die neuen so genannten Velvet-Projektoren sind dafür besser geeignet, sagt der Direktor der Planetariums, Werner Gruber: „Ein normaler Dia-Projektor hat ein Kontrastverhältnis 1:5000, wir haben das Kontrastverhältnis 1:2,5 Millionen.“

Werner Gruber, Direktor des Planetariums

Mehr als 9.000 Sterne sind zu sehen

Das Planetarium Wien ist mit dem optomechanischen Universarium Modell IX von Carl Zeiss Jena mit dem modernsten Sternenprojektor der Welt ausgestattet. Der Sternenhimmel wird täuschend echt mit Faseroptik-Projektionssystemen abgebildet. Dadurch können hohe Helligkeit und kleine Abbildungsdurchmesser der Sterne erreicht werden. Auf Grund der verwendeten Bogenlampen zeigt uns das Universarium die Sterne in ihrer echten Farbe, sei es weiß, rot wie Beteigeuze oder auch blau wie Rigel, beide im Sternbild Orion.

Zu sehen sind mehr als 9.000 Sterne. Mit Hilfe einer sogenannten Szintillationseinrichtung wird außerdem das in der Natur auftretende Funkeln der Sterne täuschend echt reproduziert. Das Universarium projeziert überdies auch die Sternbildfiguren, die Milchstraße, Sternenhaufen, Galaxien und Nebel in absoluter Detailtreue. Zu didaktischen Zwecken ist der Sternenprojektor auch in der Lage, den Himmelsäquator, die Ekliptik, die Himmelspole, Großkreise wie den Meridian oder Vertikal und vieles mehr darzustellen.

Kombination ermöglicht einzigartige Projektion

Acht Zeiss Velvet-Projektoren ermöglichen nun Full-Dome Animationen in der gesamten Kuppel, Die Kombination des optomechanischen Sternenhimmels und der digitalen Videoprojektion ermöglicht nun einzigartige Beobachtungen. Die Shows müssen für die neuen Projektoren teilweise noch umprogrammiert werden. Bei den Kindershows ist das schon passiert, die anderen sind in den nächsten Wochen dran.

