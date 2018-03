200 Delikte: Polizei klärt Einbruchsserien

Einer Einbrecherbande war die Wiener Polizei seit Jahren auf der Spur. Bei den Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf eine zweite Bande. Beide Gruppen konnten gefasst werden. Die Polizei ordnete ihnen mehr als 200 Delikte zu.

Seit 2014 nahm die Zahl von Einbrüchen in Müllsammelplätze und Altstoffsammelplätze in Wien und Niederösterreich zu. Das Landeskriminalamt Wien konnte schließlich einen 46-Jährigen in Floridsdorf auf frischer Tat ertappen. Die weiteren Ermittlungen führten zu zwei Komplizen. Dem Trio wies die Polizei insgesamt 33 Straftaten mit einer Schadenssumme von rund 45.000 Euro nach. Zwei der drei Beschuldigten wurden bereits zu mehreren Monaten Haft verurteilt.

LPD Wien

Zweiter Gruppe 191 Delikte zugeordnet

Bei den Ermittlungen stieß die Polizei aber zusätzlich noch auf eine zweite Gruppe von Einbrechern. DNA-Spuren wurden gesichert, Hausdurchsuchungen durchgeführt, zahlreiche Spuren miteinander verglichen, Verdächtige observiert. Das führte zur Festnahme zweier Männer. Ihnen konnten 191 Straftaten - Einbruchsdiebstähle in Baustellen, Kleingartenhäuser, Müllsammelplätze und Firmen - in Wien und Niederösterreich nachgewiesen werden. Dabei richteten sie einen Schaden von rund 245.000 Euro an.

Ein 35-Jähriger wurde bereits zu fünf Jahren Haft verurteilt. Das Urteil bei seinem 40-jährigen Komplizen steht noch aus.