Livestream von SPÖ-Zukunftsklausur

Auf dem Kahlenberg hat die SPÖ Wien gestern und heute „weitreichende Visionen“ für ihre künftige Politik gesucht. Die Ergebnisse werden derzeit bei einer Pressekonferenz präsentiert. Den Livestream dazu gibt es hier.

Der designierte Wiener Bürgermeister und Chef der Wiener SPÖ, Michael Ludwig, und Landesparteisekretärin Barbara Novak präsentierten die Ergebnisse der Klausur. Den Livestream dazu gibt es derzeit hier:

Michael Ludwig wird zudem am Freitagabend zu Gast im „Wien heute“-Studio sein.

APA/Hans Klaus Techt

Erweiterter Parteivorstand am Kahlenberg

Rund 60 Mitglieder des erweiterten Parteivorstands der Wiener SPÖ debattierten am Kahlenberg über ihre künftige Politik. Bei der ersten Tagung unter Parteichef Ludwig ging es um „Visionen“. Personelle Entscheidungen standen nicht an - mehr dazu in SPÖ diskutiert über ihre Zukunft.

