Tote bei Wohnungsbrand in Meidling

Aus unbekannter Ursache ist Freitagfrüh in einer Wohnung im 4. Stock eines Hauses Feuer ausgebrochen. Eine Frau kam ums Leben. Ein Nachbar und ein Feuerwehrmann erlitten Verletzungen.

Kurz vor 7.30 Uhr ging der Notruf bei der Wiener Berufsfeuerwehr ein. Als die Einsatzkräfte in der Ratschkygasse in Meidling eintrafen, schlugen Flammen aus dem Küchenfenster einer Wohnung. Mehrere Räume standen in Vollbrand, die Wohnungstüre war teilweise durchgebrannt.

MA 68 Lichtbildstelle

Nachbar und Feuerwehrmann verletzt

Die Feuerwehrmänner mussten mehrere Personen in Sicherheit bringen. Ein Mann wurde mit einer Drehleiter vom Balkon der Nachbarwohnung geholt und der Berufsrettung Wien übergeben. Bei den Löscharbeiten verletzten herabstürzende Deckenteile einen Feuerwehrmann. Insgesamt versorgte die Berufsrettung sieben Menschen. In der Wohnung stießen die Feuerwehrmänner auf die Leiche der Wohnungsinhaberin. Bei ihr konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch nicht bekannt. Die Polizei sucht nach der Ursache.