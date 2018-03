SPÖ-Zukunft für Opposition weiter unklar

Die Zukunftsklausur der Wiener SPÖ auf dem Kahlenberg ist zu Ende, die Schlussworte sind gesprochen. Die FPÖ spricht von Wortwiederholungen. Die ÖVP vermisst überhaupt Antworten auf die wichtigsten Fragen.

„Die genannten Ziele des designierten Bürgermeisters Michael Ludwig sind nichts weiter als Wortwiederholungen“, sagte Vizebürgermeister Dominik Nepp (FPÖ). Konkrete Veränderung sehe anders aus. Die SPÖ sei von Veränderung oder Neuorientierung „Lichtjahre“ entfernt.

Anlassfälle, vor allem hinsichtlich personeller Konsequenzen, gäbe es zur Genüge. „Die jahrelange Misswirtschaft der Wiener Genossen hat nicht nur finanzielle Folgen für die Bundeshauptstadt. Fehlgeleitete Politikgestaltung unter der Verantwortung der zuständigen SPÖ-Stadträte haben enormen Schaden angerichtet, der nun von den Wienerinnen und Wienern ausgebadet werden muss.“

ÖVP: „Weiter unklar, wofür Ludwig steht“

Immerhin von einem „ersten Schritt“ sprach die ÖVP in ihrer Reaktion. Nun müsse die Ludwig-SPÖ „vom Ankündigen ins Tun kommen“, sagte Stadtrat Markus Wölbitsch. Es sei positiv zu werten, dass die SPÖ Ideen der ÖVP aufgreife. Die ÖVP habe Mehrzweckhalle und Digitalisierungs-Ausbau schon mehrfach auf den Tisch gelegt, die SPÖ sei an der Umsetzung gescheitert. „Wir sind daher aus gutem Grund skeptisch und glauben Ludwigs Ankündigungen nicht zweifelfrei.“

Ludwig sei zudem erneut klare Antworten schuldig geblieben. Alle SPÖ-Konfliktthemen wie etwa Kopftuch-Debatte, Mindestsicherung und KH Nord waren kein Thema. Wird sich Ludwig für den Lobautunnel einsetzen? Es sei immer noch unklar, wofür Ludwig stehe.

Digitalisierung Wiens als ein Hauptziel der SPÖ

Wien als die Hauptstadt der Digitalisierung Europas und die Aufwertung von Bezirken und Grätzeln: Das sind zwei der markantesten Ergebnisse der Zukunftsklausur der Wiener SPÖ auf dem Kahlenberg am Donnerstag und am Freitag - mehr dazu in Digitalisierung Wiens als ein Hauptziel.