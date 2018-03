Nur alle zehn Jahre: Wiener Eistage

Von Sonntag bis Dienstag erreicht die Kaltfront in Wien ihren Höhepunkt. Temperaturen bis zu minus zehn Grad sind möglich - eine Seltenheit zu dieser Jahreszeit. Experten empfehlen, gekaufte Pflanzen ins Warme zu holen.

Die ersten Eissalons in Wien haben geöffnet, über die sogenannten Eistage freuen sie sich wahrscheinlich trotzdem nicht. Diese Bezeichnung trifft zu, wenn sich die Temperatur ganztags unter dem Gefrierpunkt bewegt. Der Grund: Kontinentale Kaltluft vermengt sich am Wochenende mit feuchter Luft aus der Adria.

Frühlingsblumen warm einpacken

Von Sonntag bis Dienstag sind in Wien ganztätig Temperaturen unter dem Gefrierpunkt zu erwarten, einige Zentimeter Neuschnee ebenfalls. „Eistage kommen nach dem 15. März in Wien nur selten vor. Im Schnitt etwa alle zehn Jahre. Das ist doch relativ ungewöhnlich“, sagt Stefan Kiesenhofer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Den letzten Eistag im fortgeschrittenen März gab es in Wien am 26. März 2013.

Ein Rekord, der vor allem Hobbygärtner nicht freuen wird. „Gekaufte Frühlingsblumen wie Primeln und Märzenbecher sollte man mindestens mit Stroh bedecken. Am besten wäre es, sie in einen Topf zu pflanzen und ins Haus zu stellen“, empfiehlt Anita Fenz-Miesbauer von der Gärtnerei Gärtnerei Fassl, im 19. Bezirk. Die natürliche Pflanzenwelt ist für die Kaltfront bestens gerüstet. In diesem Punkt sind sich sämtliche, befragte Experten einig.

Getreidekulturen sind nicht gefährdet

Die Wiener Landwirte trifft die Kaltfront nicht wirklich. Für jene Pflanzen, die Mitte März angebaut werden, sei es erst ab minus zwölf Grad gefährlich, sagt Franz Windisch, Präsident der Wiener Landwirtschaftskammer: „Unsere Getreidekulturen sind zäh.“ Am ehesten gefährdet seien noch der Winterhartweizen und die Wintergerste, allerdings erst ab minus zwölf Grad.

Glashausbetreiber müssen allerdings mit höheren Heizkosten rechnen. Das sei aber halb so schlimm, sagt Fenz-Miesbauer: „Im Winter haben wir schon ordentlich heizen müssen, dafür war es im Herbst sehr angenehm. Das gleicht sich also wieder aus.“ Mehr als drei Eistage sind sowieso nicht zu erwarten: „Die Kaltluftwelle wird nicht allzu lange anhalten. Mitte der nächsten Woche ist es dann wieder vorbei“, sagt Kiesenhofer von der ZAMG.

