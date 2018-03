Biber mit Bisswunden gerettet

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist am Samstag die Berufsfeuerwehr ausgerückt: Ein Passant hatte in Döbling einen verletzten Biber entdeckt und Alarm geschlagen. Der Nager wies am Rücken Bisswunden auf.

Der Nager wies am Rücken Bisswunden auf und konnte von den Feuerwehrmänner eingefangen werden.

Behandlung auf Vetmed

Anschließend wurde der verletzte Biber von der Tierrettung des Tierquartiers Wien versorgt und zur weiteren Behandlung in die Veterinärmedizinische Universität gebracht.

Baumschützer und Hundebesitzer gegen Biber

Mehr als 300 Biber leben in der Stadt. Im Vorjahr gaben im Frühling die streng geschützten Tiere besonders am Donaukanal und rund um die Donauinsel sichtbare Lebenszeichen von sich - zum Missfallen von Baumschützern und Hundebesitzern - mehr dazu in Flurschäden am Donaukanal: 300 Biber am Werk.