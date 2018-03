KH Nord: Sanitätsrat beauftragte Energetiker

95.000 Euro für einen „Energie-Schutzring“ rund um das Krankenhaus Nord? Laut „Kronen Zeitung“ soll die Initiative für das Engagement des Energetikers vom Obersten Sanitätsrat der Republik Österreich gekommen sein soll.

Die Zeitung beruft sich auf Informationen aus der Direktion des Krankenanstaltenverbundes (KAV). Demnach soll die Präsidentin des Obersten Sanitatsrates der Republik die Idee gehabt haben, einen Energetiker zu engagierten. Beim KAV kann man das zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigen, fix ist aber, dass die Präsidentin als Beraterin für das Krankenhaus Nord tätig gewesen ist.

Energetiker schweigt zur Causa

Der Oberste Sanitätsrat ist ein Beratergremium des Gesundheitsministeriums und unter anderem mit Medizinern und Psychologen besetzt. Im Rahmen der internen Prüfung des Energetik-Auftrags sollen diese Woche Gespräche mit den drei möglicherweise verantwortlichen Personen stattfinden, unter anderem mit der Projektleiterin - mehr dazu in Energetiker: KAV dehnt Untersuchung aus.

Der Energetiker will derzeit nichts zu der Causa sagen - er ist damit beauftragt worden, einen Schutzring rund um das Krankenhaus zu legen, um negative Energien fernzuhalten, wie es im Auftrag heißt - mehr dazu in KAV zahlte Esoteriker 95.000 Euro

Ludwig fordert Konsequenzen

Aus der Causa Krankenhaus Nord werde man „viele Konsequenzen“ ableiten, sagte der Wiener SPÖ-Chef Michael Ludwig. In „Wien heute“ forderte er ein „lückenloses“ Aufklären und begrüßte auch eine Untersuchungskommission - mehr dazu in KH Nord: Ludwig will „Konsequenzen“.

