Prozess: Tödliche Messerstiche nach Kompliment

Wegen Mordes steht heute ein 38-Jähriger vor Gericht: Er soll im August einen Lokalbesitzer in Ottakring im Streit erstochen haben. Auslöser der Bluttat war ein Kompliment, das das spätere Opfer der Begleiterin des Angeklagten gemacht hat.

Der Lokalbesitzer war mit einem Freund frühmorgens auf der Ottakringer Straße unterwegs. Da kamen ihnen ein Mann und eine Frau entgegen. „Ein Wahnsinn, um diese Uhrzeit ist noch eine so schöne Frau unterwegs“, rief der Lokalbesitzer der Frau, die er flüchtig kennt, zu. Daraufhin sah ihr Begleiter Rot.

ORF

Verdächtiger am Flughafen festgenommen

Nach einem Wortduell griff der alkoholisierte Kosovare zum Messer und stach laut Anklage auf beide Männer ein. Der Freund wurde schwer verletzt. Der 37-jährige Lokalbesitzer starb wenig später im AKH. Der Täter flüchtete in seine Heimat, kehrte aber nach einem Monat wieder zurück und wurde am Flughafen festgenommen - mehr dazu in Tödliche Stiche: Verdächtiger festgenommen.

Lebenslange Haftstrafe möglich

Der 38-jährige Angeklagte ist geständig. Ihm drohen im Fall einer Verurteilung zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Haft.

Link: