Dealer versorgte Schüler mit Marihuana

Ein Dealer soll in Floridsdorf sogar 14-Jährige bei Schulen mit Drogen versorgt haben. Nun hat die Polizei dem Mann festgenommen. In seiner Wohnung wurden erhebliche Mengen an Bargeld und Suchtgift sichergestellt.

Der Exekutive war aufgefallen, dass in Strebersdorf viel Marihuana in Umlauf war. Der verdächtige Nigerianer wurde daraufhin observiert und dabei beobachtet, wie er bei Schulen und in Parks seine Drogen verkaufte. Die ausgeforschten 45 Abnehmer sind zwischen 14 und 45 Jahre alt. Ihnen soll der 29-Jährige mindestens 1.800 Gramm verkauft haben.

LPD Wien

Festnahme durch WEGA

Mit Unterstützung der WEGA wurde der Verdächtige in seiner Wohnung festgenommen. Neben Waagen, Handys, Bargeld in der Höhe von 29.000 Euro wurden dabei auch 600 Gramm Marihuana entdeckt.