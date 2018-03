Jack Grunskys „Sehnsucht nach Österreich“

Der Austro-Kanadier Jack Grunsky hatte in den 60er- und 70er-Jahren große Erfolge mit seiner Folk-Musik. Am Samstag gab der 72-Jährige ein umjubeltes Konzert im ORF-Radiokulturhaus - und erinnerte sich an seine Zeit in Österreich.

„Alle diese Lieder bringen bestimmte Erinnerungen zurück“, so Musiker Jack Grunsky im ZiB-Interview. Bei seinem Heimspiel im Radiokulturhaus begeisterte Jack Grunsky mit den Folksongs seiner Frühzeit. Seine Vorbilder waren Donovan und Bob Dylan, seit 1966 landete Jack Grunsky zahlreiche Hits. Inzwischen lebt er seit 44 Jahren in Kanada. „Jetzt, wo ich in Kanada lebe, sehne ich mich sehr oft zurück nach Österreich.“

ORF

Erfolge mit Jack’s Angels

Jack Grunsky wurde 1945 in Österreich geboren und lebte ab 1951 in Kanada. Die Highschool in Toronto erwies sich als prägendes Biotop, wo der junge Grunsky Schlagzeug und Gitarre lernte. 1966 frisch nach Linz und später Wien zurückgekehrt, gründete er die Folk-Formation Jack’s Angels. Ihr Merkmal waren selbstkomponierte Songs mit dreistimmigem Gesang.

Jack Grunsky im ORF-RadioKulturhaus Der in Graz geborene Sänger und Gitarrist feierte in den 60er-Jahren große Erfolge. Am Samstag hat er ein umjubeltes Konzert gegeben.

In den zwei Jahren ihres Bestehens veröffentlichten Jack’s Angels vier Alben und einige Singles – darunter Evergreens wie „The Prince In Love Is Me“. Extensive Touren durch Österreich, Deutschland, die Schweiz und Holland trugen zur Popularität der Band bei.

Erinnerungen an Jack Grunsky Das Landesstudio Oberösterreich hat im ORF-Archiv zahlreiche Aufnahmen des Austro-Kanadiers Jack Grunsky entdeckt.

Karriere mit Kinderliedern

1968 startete Jack Grunsky eine Solokarriere. Das Resultat waren drei weitere Alben mit Hits wie „Train Station Blues“ oder dem für André Heller komponierten „Catherine“, die Zusammenarbeit mit Blues-Legende Alexis Korner, und die Ö3-Sendung „Folk mit Jack“. 1974 kehrte Grunsky wieder nach Toronto zurück, wo er zum erfolgreichen Komponisten von Kinderliedern wurde.

