Life-Ball-Debütanten tanzen Polka und singen

Hundert Tanzpaare werden für die Eröffnung des 25. Life Balls gesucht. Nun sind die ersten von einer Jury ausgewählt worden. Sie müssen heuer gemäß dem Ballmotto „The Sound of Music“ nicht nur tanzen, sondern auch singen.

Singen am Life Ball? „Das macht mir ein bisschen Sorge“, gesteht eine der Tänzerinnen. Andere Debütanten nehmen es lockerer. „Ich habe schon ein paar Mal auf der Bühne gesungen. Das wird kein Problem sein in der Masse.“ Zum ersten Mal in der Geschichte des Life Balls wird das Komitee am 2. Juni außerdem sehr viel Walzer, Landler und Polkas tanzen.

Prominente Jury

Beim Casting der Debütantenpaare in der Tanzschule Elmayer am Sonntag zählte vor allem Harmonie und Freude, also die Bühnenpräsenz, und dann erst das tänzerische Können. Die Jury bestand aus Life-Ball-Chef Gery Keszler, Tanzschullegende Thomas Schäfer-Elmayer und der Designerin Amra Bergman, die sich auch für die Kostüme der Debütanten verantwortlich zeichnet.

Bodenlanges Kostüm für Tänzerinnen

Zwar bleibt die Kostümierung für das Eröffnungskomitee noch ein gut gehütetes Geheimnis, doch eines steht bereits fest: Die Herren müssen einen Frack mitnehmen. Die Damen bekommen das gesamte bodenlange Kostüm für die Life-Ball-Eröffnung auf den Leib geschneidert.

Zweites Debütanten-Casting im April

Die Jungdamen und -herren werden beim Life Ball Seite an Seite mit Profis der ORF-Sendung „Dancing Stars“ auftreten und nun in der Tanzschule von Thomas Kraml auf die Choreografie vorbereitet. Bereits zum neunten Mal eröffnen Debütanten das Aids-Charity-Event auf dem Rathausplatz.

Die Suche nach den Tanzpaaren ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Am 15. April findet ein zweites Casting in der Tanzschule Elmayer statt. Die Anmeldung für das Nachcasting ist über debuetanten@lifeball.org möglich.

Trapp-Familie mit Conchita und Alaba

Der 25. Life Ball wird von einer eigenen Trapp-Familie begleitet: Zu dieser zählen neben Conchita etwa Schauspieler Herbert Föttinger und Sängerin Rose Alaba - mehr dazu in Life Ball: Trapp-Familie mit Föttinger und Alaba.

