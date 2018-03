BVT-Einsatzleiter: Dienstrechtliche Prüfung

Die Wiener Polizei führt eine dienstrechtliche Überprüfung gegen den Einsatzleiter bei der Hausdurchsuchung im Bundesamt für Verfassungsschutz (BVT) durch. Er soll auf Facebook rassistische Karikaturen geteilt haben.

Screenshots auf der Plattform FPÖ Fails zeigen, dass Wolfgang Preiszler, Leiter der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS), auf seiner Facebook-Seite rassistische Karikaturen, Inhalte rechtsextremer Quellen und Postings prominenter „Staatsverweigerer“ geteilt und gelikt hat. Seitens der Wiener Polizei hieß es am Montag gegenüber der APA, dass „die Angelegenheit zur dienstrechtlichen Überprüfung an die Personalabteilung weitergeleitet wurde“.

In einem Paragrafen des Beamtendienstrechts heißt es, „dass der Beamte in seinem gesamten Verhalten darauf Bedacht nehmen muss, dass das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben erhalten bleibt. Es geht um das Vertrauen in seine dienstliche Tätigkeit“, erläuterte Manfred Reinthaler von der Wiener Polizei im Ö1-Mittagsjournal.

Preiszler: „Normale Vorgangsweise“

Preiszler teilte etwa Postings aus der Reichsbürgerszene und auch Falschmeldungen rechtsextremer Portale. Außerdem drückte er unter anderem bei User-Kommentaren, in denen Flüchtlinge als Invasoren bezeichnet werden, auf „Gefällt mir“. Normalerweise rät die Polizei von privaten Fahndungsaufrufen ab - Preiszler wiederum teilte einen solchen mit ausgeschriebenem Kopfgeld. Gegenüber dem Ö1-Mittagsjournal sprach er in Bezug auf die dienstrechtliche Prüfung von einer „normalen Vorgangsweise“.

Experte: „Problematische Medien“

Für Wolfgang Peham, Rechtsextremismus-Forscher im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands (DÖW), wird auch durch das Teilen einzelner Artikel auf „höchst problematische Medien hingewiesen“: „Seiten wie Terra Germania strotzen vor Antisemitismus der übelsten Art.“ Es könnte laut Peham auch strafrechtliche Konsequenzen geben, etwa wegen Verhetzung: „Die Frage ist, ob das Teilen solcher Links auch schon strafbar ist. Das hätte die Justiz zu klären.“

Sondersitzung des Nationalrats

Preiszler leitete die Hausdurchsuchungen in den Räumen des BVT und in Privatwohnungen von Mitarbeitern am 28. Februar. Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) wird am Montag im Nationalrat zu den Vorgängen Stellung nehmen. In einer von der Opposition beantragten Sondersitzung muss er eine Dringliche Anfrage der SPÖ beantworten. Die Liste Pilz (LP) wird einen Misstrauensantrag gegen Kickl einbringen.

Die Sozialdemokraten sehen „besorgniserregende Vorgänge“ rund um die Amtsmissbrauchsermittlungen und Hausdurchsuchungen im BVT sowie die Suspendierung von dessen Chef Peter Gridling. Sie halten Ermittlungen gegen den Rechtsextremismus für gefährdet und die Aufgabenerfüllung des BVT durch die Vorgangsweise des Innenministeriums insgesamt infrage gestellt. Nach der Sitzung will die SPÖ endgültig über einen Antrag auf einen U-Ausschuss in der Affäre entscheiden.

