MedUni setzt sich weiter für Rauchverbot ein

Am Donnerstag steht im Nationalrat die geplante Aufhebung des generellen Rauchverbots in der Gastronomie auf der Tagesordnung. Daher haben Experten der MedUni jetzt vehement vor den Gefahren des Rauchens gewarnt.

Von den acht Patienten mit Herzinfarkt, die am Sonntag im AKH eingeliefert wurden, waren alle Raucher, so Christian Hengstenberg, Professor für Kardiologie an der MedUni Wien. Er hob die positiven Gesundheitseffekte eines allgemeinen Rauchverbots hervor, die sich in vielen Ländern auf der ganzen Welt gezeigt habe: „Eine Begrenzung des Rauchens in den öffentlichen Räumen führt dazu, dass sowohl die Nichtraucher geschützt sind und dass die Raucher weniger rauchen. Das hat im Umkehrschluss wieder positive Effekte für die gesamte Bevölkerung.“ In Italien sei etwa die Zahl der Raucher um 25 Prozent gesunken.

ORF

Problem bei der Prävention

„Wir geben etwa elf Prozent unserer Staatsausgaben für Gesundheit aus. Österreich gehört damit zu den Ländern mit den höchsten Gesundheitsausgaben. Bei den Ergebnissen sind wir aber nicht an der Spitze, wir haben ein großes Problem bei der Prävention, sowohl beim Rauchen als auch beim Alkohol“, erklärte Markus Müller, Rektor der MedUni Wien.

Sorgen bereitet Müller die hohe Zahl an jugendlichen Rauchern in Österreich: „Insbesondere junge Frauen rauchen in einem sehr hohen Ausmaß. Das wird zu Folgeschäden führen, die nicht nur Kardiologie und Pulmologie betreffen werden. Es gibt keine medizinische Spezialabteilung in diesem Haus, die nicht von den Folgen des Rauchens betroffen wäre.“ Müller verwies etwa auf HNO, Zahnmedizin und Gynäkologie.

ORF

Ausländische Kollegen verstehen Situation nicht

Gegenüber Kollegen im Ausland „tue man sich schwer“, die Situation in Österreich zu erklären, meinte Müller: „Das betrifft vor allem die Frage des Passivrauchens in der Gastronomie und den Arbeitsschutz. Es ist für die Kollegen nicht einsichtig, warum eine Arbeitsgruppe ausgenommen wird, zumal wir für andere Chemikalien strenge Grenzwerte haben, und das mit Recht.“

Die „Don’t smoke“-Initiative gegen den Plan der türkis-blauen Regierung, das Gastro-Rauchverbot zu kippen, hat bereits rund 536.000 Unterstützungserklärungen gesammelt. Das Volksbegehren hat seit dem Start schon für viel Gesprächsstoff gesorgt - etwa durch Drohbriefe einer selbst ernannten Unterstützergruppe oder durch Server-Probleme beim Innenministerium, die zu erheblichen Verzögerungen führten - mehr dazu in „Don’t Smoke“ distanziert sich von Drohbriefen und Volksbegehren: IT sollte „wieder funktionieren“.

Links: