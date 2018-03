Aus KAV wird „Wien Kliniken“

Der Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) soll mit 1. Jänner 2019 eine neue Organisationsform unter dem neuen Namen „Wien Kliniken“ erhalten. Die Untersuchungen zum Energetikskandal im Krankenhaus Nord gehen weiter.

„Presse“ und „Kurier“ berichteten am Montag über den neuen Namen für den städtischen Spitalsträger. Das sei das Ergebnis des Prozesses, in dem die Mitarbeiter des KAV aufgefordert wurden, sich an der Namensfindung zu beteiligen, sagte ein Sprecher von Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) zur APA. Der endgültige Name werde jedoch erst mit dem Beschluss durch den Gemeinderat feststehen.

Magistratsdirektor soll in den Aufsichtsrat

Wie Frauenberger im Juli des vergangenen Jahres ankündigte, wird im Zuge der Organisationsreform, mit der der KAV mehr Personal- und Finanzkompetenzen erhalten soll, ein Aufsichtsrat eingeführt - mehr dazu in KAV wird Anstalt öffentlichen Rechts. Als Chef ist hier laut dem „Presse“-Artikel Magistratsdirektor Erich Hechtner vorgesehen. Außerdem sollen ein vierköpfiger Vorstand und ein „politischer Gesundheitsbeirat“ installiert werden, heißt es in dem Artikel, der sich auf ein vertrauliches Papier beruft.

Die im Artikel genannten strukturellen Neuerungen wollte der Sprecher nicht bestätigen. Die Neuaufstellung der Organisation befinde sich in Arbeit, noch sei keine Entscheidung gefallen, sagte er. Die Veröffentlichung dürfte jedenfalls nicht ungelegen kommen, war doch der KAV in den vergangenen Tagen vor allem wegen eines Esoterikers in den Nachrichten, der für 95.000 Euro einen „Schutzkreis“ rund um das Spital gelegt hat - mehr dazu in KAV zahlte Esoteriker 95.000 Euro und in Energetiker: KAV dehnt Untersuchung aus.

Am Montag hat der KAV die Untersuchung des Esoterik-Skandals fortgesetzt. Befragt werden nun auch der Stellvertreter der Abteilungsleiterin, die den 95.000 Euro-Auftrag vergeben haben soll und eine weitere Mitarbeiterin. Ergebnisse wollte man beim KAV noch keine bekanntgeben.

Kupfer gegen elektromagnetische Belastung

Details gab es am Montag zu den 2016 gesetzten technischen Maßnahmen gegen die elektromagnetische Belastung. Das Spitalsareal ist von Bahngleisen umgeben. Man habe deshalb OP- und Röntgen-Trakte mit Kupfermetall ummantelt, um die sensiblen medizinisch-technischen Geräte vor elektro-magnetischen Feldern und Wellen zu schützen, so der KAV.

„Die Abschirmung von elektrischen Feldern ist tatsächlich durch Kupferbleche sehr gut möglich. Das bedeutet aber nicht, dass man dadurch gleichzeitig die magnetischen Felder schirmt“, meinte Walter Ehrlich-Schupita von der Fakultät für Elektrotechnik der TU Wien gegenüber „Wien heute“. Ein Kupferring könne Ströme, die von den Gleisen kommen, vor dem Gebäude ableiten: „Das ist eine Erdungsmaßnahme, die sich auf die Ströme bezieht. Die Ströme, die nicht mehr fließen, erzeugen keine Magnetfelder mehr.“

Zu den physikalischen Maßnahmen hieß es vom KAV: Man habe alles durch Sachverständige laufend überprüfen lassen, sämtliche Normen würden eingehalten.

