Esoterik-Skandal: Weitere Konsequenzen

Im Esoterik-Skandal im Krankenhaus Nord sind nun zwei leitende Mitarbeiter ihrer Funktionen enthoben worden. Zudem übergab der Krankenanstaltenverbund (KAV) eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft.

Die betroffene bisherige Programmleiterin und ihr Stellvertreter befänden sich nun auf Urlaub, erklärte KAV-Direktorin Evelyn Kölldorfer-Leitgeb in einer Pressekonferenz. Sie seien am Montag ihrer Funktionen enthoben worden, weitere disziplinarrechtliche Schritte würden geprüft. Die beiden sollen den Auftrag für die „energetische Reinigung“ des KH Nord erteilt haben.

APA/Hans Klaus Techt

Zudem sei die Zusammenarbeit mit einer Projektmitarbeiterin beendet worden, so Kölldorfer-Leitgeb. Außerdem habe man eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft übermittelt. Von der Existenz des Energetiker-Auftrages habe man erst über die Medien erfahren, führte die KAV-Direktorin aus.

Frauenberger für Untersuchungskommission

„Die Verantwortlichen müssen mit der ganzen Härte der Konsequenzen rechnen“, so Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) in der gemeinsamen Pressekonferenz. Sie sei „fassungslos“, „entsetzt“ und „verärgert“, die Steuerverschwendung sei in keiner Art und Weise tolerierbar und erschüttere erneut das Projekt KH Nord.

Die Gesundheitsstadträtin sprach sich in der Pressekonferenz für eine Untersuchungskommission zum KH Nord aus, wie sie die Opposition bereits gefordert hatte. Unabhängig davon werde man alle Aufträge unter der Ausschreibungsgrenze von 100.000 Euro zum Spital prüfen - und es werde untersucht, ob es ähnliche Energetiker-Beauftragungen auch bei anderen Wiener Spitälern gegeben habe.

Auftrag am 9. November erteilt

„Ich hätte das nicht für möglich gehalten, das in unserer Berufslaufbahn einmal zu erleben“, kommentierte KH-Nord-Projektleiter Herwig Wetzlinger den Energetiker-Auftrag. Wetzlinger skizzierte dann den bisher bekannten Ablauf der Geschehnisse. Am 4. und 10. Oktober gab es ein Angebotsgespräch mit dem „Forschungszentrum für Bewusstsein“, das danach am 17. Oktober ein Angebot lieferte.

Angeboten wurden die Optimierung der „Bewusstseinsstruktur“ aller KH-Nord-Grundstücke für die Errichtung, Ausstattung, Ausrüstung und Inbetriebnahme des Spitals, und zudem „bedarfsorientierte Managementcoachings“. Am 9. November wurde laut Wetzlinger der Auftrag an das „Forschungszentrum für Bewusstsein“ erteilt, unterzeichnet von zwei Personen. Die Arbeiten wurden dann zwischen 17. November 2017 und 24. Jänner 2018 durchgeführt, verrechnet wurden einmal 35.000 Euro und einmal 60.000 Euro.

Auch Volksanwaltschaft prüft

Unterdessen leitete auch die Volksanwaltschaft in der Causa eine Prüfung ein. „Es ist unerträglich, dass für Esoterik-Hokuspokus 95.000 Euro ausgegeben werden“, konstatierte Volksanwalt Günther Kräuter in einer Aussendung. Er forderte für die Prüfung alle relevanten Unterlagen zur Affäre.

Laut Volksanwaltschaft habe es in der Vergangenheit offensichtlich bereits ähnliche Fälle gegeben. So seien im Jahr 2000 im Otto-Wagner-Spital, in der KAV-Generaldirektion und in anderen Einrichtungen Metallwellen zur „Stärkung der körpereigenen Energie, zur Steigerung der Raumqualität und zur Harmonisierung von geopathischen Störzonen“ montiert worden. Kräuter forderte auch Aufklärung über weitere „energetische Leistungen“ in Einrichtungen der Stadt.

Vier Personen in „Energetiker-Affäre“ involviert

Am Montag begann der KAV mit der Befragung der Personen, die in die Beauftragung der "energetischen Reinigung des Spitals involviert gewesen sein sollen - insgesamt vier Personen - mehr dazu in Vier Personen in „Energetiker-Affäre“ involviert.

Ein selbst ernannter „Bewusstseinsforscher“ verrechnete 95.000 Euro für das Legen einen „Schutzkreises“ rund um das KH Nord - mehr dazu in KAV zahlte Esoteriker 95.000 Euro und in Energetiker: KAV dehnt Untersuchung aus.