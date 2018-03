PKW krachte gegen Hausmauer

Ein 21-jähriger Mann ist bei einem Autounfall in Wien am Montag Abend schwer verletzt worden. Das Unglück ereignete sich in der Donaustadt. Was die Unfallursache ist, ermittelt derzeit noch die Polizei.

Der junge Autolenker ist mit seinem Fahrzeug in der Bettelheimstraße erst gegen einen Ampelmasten und dann gegen eine Hausmauer gekracht. Die Feuerwehr musste das Opfer mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Wrack befreien. Anschließend brachte die Rettung den 21-Jährigen mit Kopf- und Verdacht auf innere Verletzungen ins Krankenhaus.

MA 68 Lichtbildstelle

Warum der Mann mit dem Auto von der Straße abkam, ist noch unklar. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, auch die Hausmauer wurde erheblich beschädigt, berichtete die Berufsfeuerwehr in einer Aussendung.