Haus nach Gasexplosion fertig saniert

Ein im Jahr 2014 bei einer Gasexplosion schwer beschädigtes Haus in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus ist fertig saniert. Die Arbeit an der Fassade galt als besondere Herausforderung, ein neuartiger Dämmschutz wurde verwendet.

Die Explosion war im April 2014 durch einen 19-Jährigen ausgelöst worden, der in Suizidabsicht eine Gasleitung in seiner Wohnung manipuliert hatte. Der 19-Jährige kam ums Leben, mehrere Hausbewohner wurden verletzt. Durch die Explosion stürzten die oberen zwei Stockwerke und das Dach des Hauses in der Mariahilfer Straße 182 großteils ein - mehr dazu in Hauseinsturz: Ein Toter, Frau lebend geborgen.

APA/Herbert P. Oczeret

Wohnbaustadtrat Michael Ludwig (SPÖ) präsentierte das nun fertig sanierte Wiener Gründerzeithaus mit der Adresse Mariahilfer Straße 182 am Mittwoch Medienvertretern. Auf einer Wohnnutzfläche von 2.360 Quadratmeter entstanden 20 Altbau- und neun Dachgeschoßwohnungen. Die Fassade wurde rekonstruiert, Grünflächen im Hof und am Dach wurden geschaffen.

Für die Wärmedämmung beschritt das Architekturbüro Trimmel Wall Architekten einen neuen Weg. Denn bisher konnten geschmückte Gründerzeitfassaden nur schwierig entsprechend behandelt werden. Nun wurde ein spezieller Wärmedämmputz verwendet, der im Rahmen eines Forschungsprojekts auf einer Seite aufgezogen wurde. Das Monitoring der neuartigen Methode wird von der Technischen Universität durchgeführt.

Die Stadt unterstützte das Sanierungsvorhaben mit 4,4 Mio. Euro. Den Rest trägt der private Eigentümer. Durch die Fördermittel der Stadt seien die Mieten zumindest für die nächsten zehn Jahre gedeckelt, sagte Bezirksvorsteher Gerhard Zatlokal (SPÖ) im Vorjahr - mehr dazu in Explodiertes Haus ab Dezember bewohnbar.

