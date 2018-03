Ringstraße wegen Gleisarbeiten gesperrt

Ab Freitagabend wird die Wiener Ringstraße zwischen Schwarzenbergplatz und Babenbergerstraße komplett gesperrt. Grund sind Gleisbauarbeiten der Wiener Linien. Die Sperre wird bis nach Ostern dauern.

Die Sperre beginnt am 23. März um 20.00 Uhr und soll am 3. April um 5 Uhr früh enden. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt in diesem Zeitraum vom Schwarzenbergplatz über Lothringerstraße, Friedrichstraße, Getreidemarkt und Museumstraße. Von dort kann über Babenbergerstraße, Bellariastraße, Schmerlingplatz, Stadiongasse oder Landesgerichtsstraße wieder auf die Ringstraße aufgefahren werden.

Die Polizei empfiehlt, nicht gleich die erste Möglichkeit (vom Getreidemarkt zur Babenbergerstraße) zu benützen, da im Kreuzungsplateau mit der Ringstraße ebenfalls Arbeiten durchgeführt werden. Von der Sperre der Ringstraße zwischen Schwarzenbergplatz und Babenbergerstraße sind natürlich auch die Straßenbahnlinien 1, 2, D und 71 betroffen, sie werden umgeleitet oder kurz geführt. Die Vienna Ringtram wird von 24. März bis 1. April komplett eingestellt.

Weniger Verkehr in den Osterferien

„Zehn bis 15 Prozent weniger Verkehr“ gibt es nach Schätzungen von Peter Lenz, Baustellenkoordinator der Stadt Wien, in der Karwoche in Wien. Deswegen sind die Bauarbeiten bewusst für diesen Zeitraum angesetzt worden, so Lenz gegenüber „Wien heute“: „Die ehemalige Zweierlinie hat noch genügend Reserven in dieser Fahrtrichtung, wir sind zuversichtlich, dass das funktionieren wird, auch wenn es am Anfang wahrscheinlich in der Umstellungsphase zu Staus kommen kann.“

Ampelschaltungen wurden auf der Ringstraße beim Schwarzenbergplatz und bei der Abzweigung zum Getreidemarkt angepasst, damit soll der Verkehrsfluß erhalten bleiben. Bauarbeiten auf der Fahrbahn sind im Gegensatz zu den Schienen nicht notwendig, weil die Ringstraße in diesem Bereich in einem guten Zustand ist, so Lenz.

9.000 Meter neue Schienen

Die Wiener Linien erneuern heuer rund 9.000 Meter Schienennetz. „Wir suchen die Gleisbaustellen nach Bedarf aus, in diesem Bereich der Ringstraße ist die ‚Lebenszeit‘ erreicht“, erklärte Daniel Amann von den Wiener Linien. Ein Gleis hält etwa 25 Jahre, „das kommt auch darauf an, ob es in einer Kurve liegt oder auf einer geraden Strecke, auf einer weniger oder viel befahrenen Strecke. Am Ring ist natürlich viel los, es sind viele Straßenbahnen unterwegs. Deshalb ist es da auch einmal Zeit, die Straßenbahngleise zu erneuern.“

Es werden nur die Gleise getauscht, der Untergrund ist in einem guten Zustand. Die Sperre der gesamten Fahrbahn ist notwendig, weil der Platz am Ring für Baustellen-Fahrzeuge und Lagerplatz für die neuen Gleise laut Amann „relativ begrenzt“ ist.

U-Bahn und S-Bahn unterbrochen

Am Osterwochenende werden bei der U-Bahn in Wien neue Weichen eingebaut. Die U-Bahn-Linie U4 fährt von Karsamstag (31. März) bis Ostermontag (2. April) nicht zwischen dem Karlsplatz und dem Margaretengürtel. Umgestiegen werden kann auf andere U-Bahn-Linien oder auf Ersatzbusse mit der Bezeichnung „U4E“.

Auch die Schnellbahn wird über Ostern modernisiert. Die Schnellbahn-Stammstrecke ist von Freitag, 30. März bis Dienstag, 3. April zwischen den Stationen Praterstern und Floridsdorf unterbrochen. Es gibt auch hier einen Ersatzverkehr mit Bussen. Zusätzlich werden die ÖBB-Fahrscheine von den Wiener Linien auf den U-Bahn-Linien U1, U2, U3 und U6 anerkannt.

